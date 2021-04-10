新一份財政預算案拒派錢，但就公佈分期推出共5,000元電子消費券，外界轟做法「離地」及不體恤民情。建制派立法會議員謝偉俊則關注，當局有無評估發放消費券會否變相促進色情行業，又說如將消費券在Payme發放，使用者可即時將款項存入銀行。財經事務及庫務局回應稱，已初步選定數家儲值支付工具營辦商，會盡量防止利用消費券兌現或將金額轉移至個人賬戶等。

謝偉俊重提經濟學教授「朋友用手機畀錢去召妓」言論

財經事務及庫務局近日向立法會特別財委會遞交書面答覆，電子消費券計劃詳情成議員關注焦點之一。其中謝偉俊表示，有本港著名經濟學教授，曾分享其朋友在國內使用手機支付召妓經驗，問當局有否評估，「發放消費券會否變相促進本港線上及舊區色情行業發展，繼而影響當區民生」，並問局方有何措施跟進。

財庫局回覆稱，為達到帶動本地消費目的，市民獲發消費券後，須在特定時間內，在本地零售、餐飲及服務等商戶透過指定的儲值支付工具消費，政府將公佈已初步選定的數間儲值支付工具營辦商，亦會與相關營辦商探討可行方法，盡量確保消費券的使用符合推出該計劃的原意，又說相關營辦商同意盡量減免本地商戶，特別是中小企的安裝及使用相關裝置的費用，和處理消費券的手續費。

將與Payme等研究 防止轉賬至銀行戶口

有指潛在合適發放電子消費券的電子支付平台將包括Payme等，但發放到Payme，使用者便可即時將有關款額轉賬至個人銀行結餘賬戶。謝偉俊也問到，有關漏洞會否與原意背道而馳。財庫局回覆表明，會與相關儲值支付工具營辦商探討可行方法，盡量防止利用消費券作其他用途，包括兌現或將金額轉移至自己或他人的個人賬戶等。

至於會否改為向全港市民發放現金5,000元，財庫局重申，從刺激消費的角度，發放消費券比發放現金有效，期望可發揮乘數效應，帶動本地消費，加速經濟復蘇。財庫局又稱，相信社會普遍認為已有一段時間不在香港居住的人士，不應受惠於消費券計劃，正與入境事務處研究有關計劃下在港居住的要求。

新設3職位 月薪分別9.3萬及6.7萬

財庫局指，消費券設使用限期及適用範圍屬預期之內的安排，也是有關系統設計的基本部份，不涉額外成本，政府為計劃預留約6億元作行政開支，重申目標今年暑假開始接受登記。庫務科預計21/22年度將增加3個有時限職位，包括1名高級行政主任及2名一級行政主任，負責協助統籌及監察消費券計劃的推行，按薪級中點估計的年薪分別為112.5萬元及161.5萬元，即高級行政主任月薪約9.3萬元，而2名一級主任月薪分別約為6.7萬元。

另外，上一份預算案向市民派錢1萬元，登記期由去年6月至今年底結束，財庫局說，截至上月31日，已向約645萬名合資格市民發放款項，數字不包括關愛基金以及低收入新來港人士的一次過津貼計劃的申領人數和開支。

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