關於抵制北京冬奧，美國國務院發言人普賴斯在4月6日記者會上聲稱，美國會和盟友進行密切磋商，基於共同利益和共同價值觀協調行動。他又說，這會放在現在及未來的討論議程當中。

事後，國務院「資深官員」以電郵澄清，普賴斯指的是美國與盟友協調做法應對中國，並不是單指抵制冬奧一事。

普賴斯的說法很明確，不但肯定美國「會」與盟國密切磋商，還說明這種磋商基於共同利益和共同價值觀，這番話根本是有備而來，不是一時口快說溜了嘴。

未來十個月表現成關鍵

至於後來國務院的補鑊，也只聲明「不是單指」抵制冬奧，不是「單指」的意思，是包括抵制冬奧在內。

其實國務卿布林肯早在3月初就曾說過：「現在還有很多事還沒有確定，至於美國會不會參加冬奧運，還不一定，到時候看情況再說。」布林肯這句話，才真正代表美國的立場。

外界並沒有「誤讀」普賴斯的話，美國正在考慮抵制冬奧，這件事是真的，只是現在離冬奧還有十個月時間，中間會發生甚麼事沒有人知道，與盟國的協調也還沒有完成，所以不想把話說得太死，如此而已。

這絕不是普賴斯的口誤，而是美國國務院導演的一齣戲，目的只是對中共發出一次口頭警告。美國與盟國會不會抵制冬奧，端視未來十個月之間發生的國際政治大事。中共若肯守國際規則，冬奧不會受到杯葛，如中共一意孤行，不改變新疆和香港惡劣的人權狀況，不改變台海的戰爭威脅，那抵制冬奧這件事就有可能發生。

拜登政府上台之初，就聲言要協同盟國共同行動，迫使中共遵守國際規則，既然是「迫使」，便要動用各種可行的手段，採取甚麼手段應對甚麼事，端看那件事的嚴重程度。現在關於新疆和香港人權問題，美歐等西方國家已統一立場，在台灣安全問題上，美日也確立了共同態度。最近日本首相菅義偉即將訪美，有媒體透露兩國元首的共同聲明中，將有更多對台灣安全、新疆與香港問題的強硬表態，這些都是陸續會發生的﹑迫使中共遵守國際規則的統一行動。

中共藉美國和西方國家之力，改革開放恢復元氣，國力強盛後，反噬美國與西方，以中國市場為盾，以推銷獨裁為矛，把美歐各國玩弄於股掌之上，機關算盡，分而治之，搞到西方國家雞毛鴨血，這種好日子在特朗普手上終結了。

戰狼撒野助美團結盟國

中共以為國力強了，說話聲音要大，態度要囂張，不比價值觀，要比拳頭，因此戰狼四出惹事生非，肆無忌憚。中共以為今日世界「東升西降」，時與勢都在自己一邊，因此對西方國家頤指氣使，一副霸主架勢。

美國多年上當，白充好人，一旦察覺中共崛起分庭抗禮，難免有受辱之感。一個掌控世界大局的第一強國，居然被一向瞧不起的對手踩到頭上，侵門踏戶，出言恫嚇，是可忍孰不可忍也。當形勢逆轉，美國就不惜翻枱，日本歐盟多年受氣，也樂於回歸美國麾下，如此一來，中共面臨的就是國際社會沒完沒了的威脅和制裁，冬奧只是其中之一而已，只是杯葛冬奧之打擊，又比起一般手段更沉重就是。

習近平近日打電話給默克爾，王毅又打電話給日本外相，都希望離間美國與盟國關係，但早前中共的戰狼外交官到處撒野，為甚麼沒有想到留有餘地，以討好其他西方國家，借此孤立美國？一面要充大頭，一面又要講交情，天下哪有此等好事?

中共得罪日本與歐盟，只是幫助拜登組成國際反共陣線而已。今日美國祭出抵制冬奧一說，擺明是口頭警告，聽不聽後果自負。以中共的性格，斷然不會吃這一套，因此戰狼仍會四出咬人，文攻武嚇不會停止，而十個月之後，西方國家抵制冬奧這件事，便不是說說而已，是一件大概率會發生的事。

方圓

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