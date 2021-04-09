【本報訊】警方前年11月強攻理工大學，將抗爭者圍堵於校園內，大批市民欲前往理大施壓營救。數日後於同月18日在油麻地一帶拘捕逾千人，數百名市民被控暴動罪。移交區域法院處理的其中64名被告昨再提堂，控方申請將三批被告分拆成七宗案件審理，法官杜大衛將所有案件押後至2023年開審，審訊為期25天至35天不等。最遲一宗於2023年底開始審理，預計至2024年2月中才審結。

共64名被告

所有被告均續准保釋。第一宗暴動發生於油麻地窩打老道及咸美頓街之間的彌敦道，20名被告被控參與暴動。另有被告被控管有汽油及打火機等物件。20人將分拆成兩宗案審理，首案11人，於2023年2月20日開審。第二組案件共9人，定於同年12月27日開審，橫跨至2024年才審結。

第二批被告共25人，被控於油麻地彌敦道近窩打老道交界參與暴動。其中有被告被控管有索帶及士巴拿等。25人分拆成3案，首案共6人，2023年4月3日開審。第二宗案件共12人，同年10月24日開審。第三宗案件暫為6人，於同年1月3日審理。另有被告會排期再訊，屆時決定歸入其中一案。

最後一宗案發生於彌敦道近窩打老道交界，有19人被指於參與暴動，分拆為8人及11人審理，兩案分別於2023年6月12日及8月21日開審。

案件編號：DCCC788、789、800/20