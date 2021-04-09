移民潮引發學界「大洗牌」——選直資學校的家長從來最識計算，今時今日還留港同時肯付學費者，對學校有何要求？

社會動盪自反修例風波持續至今，是滙基書院（東九龍）校長鄭建德投身教育以來最嚴峻的考驗。面對學界大執位加上國安教育，家與校同樣小心翼翼探索免於恐懼的學習空間。鄭建德相信，教導學生分析國家哪方面需要進步，也是愛國教育。

該校向來標榜探究自主學習，外界最另眼相看的是校友不乏學運領袖，包括學民思潮創辦人黃之鋒及林朗彥。該校曾經被批鼓勵學生抗爭，鄭建德回應此話題時份外謹慎：「一直也有家長問我關於學民思潮。我不覺得是學校系統培養，若大家不欣賞他們，我亦不覺得是學校責任。」

記者 羅惠儀

攝影 夏家朗

香港正面臨史無前例的移民退學潮，加上經濟環境不明朗，要收學費的直資學校勢將面對更大的收生壓力。鄭建德指，若果直資學校在過去平順的十年建立「品牌」及具特色的課程，總能承受今次風浪——該校今年度開始，已有首批考英國普通教育文憑高級程度考試（GCE A-Level）的理科課程畢業生，提供文憑試以外另一升學途徑；初中可修讀日文或法文為第四語言，並須修讀英國文學，鞏固語文基礎。

中學去年起提早公佈自行分配學位階段正取生名單，學生須於下周一（12日）最後決定是否接受直資學位。坊間有指新制不利直資中學收生，鄭建德坦言，非「一條龍」的直資中學最受影響：「對我來說確實困擾，取錄的學生水平（學術成績）分別不大，不過『出出入入』人數增加，增加行政工夫。」該校取錄164名中一生，至今約40人「抽飛」，即取回《家長承諾書》和《小六學生資料表》的正本。「我又不覺得是（收生）壓力，只是增加很多行政工夫。」

對鄭建德來說，今年更實在的難題也是整個教育系統面臨的挑戰：通識殺科，加上國安教育推行。過往直資學校致力營造開放學術空間，鄭至今仍堅信教師會秉持專業操守：「如果連教師的專業也喪失，也不要講教育。這是最後一道防線，就算課程怎改，教師也有專業處理。」

他舉例說，歷史科老師在教學歷程中自有判斷，而非憑單一教科書授課：「（書本）對歷史的分析，是否等於全部？還是仍可從教科書以外有補充資料，平衡比較單一性討論——接下來，一定說『紅線』在哪裏，你是否害怕？我覺得老師若持平地將事情分析，讓學生討論，局長也如此說：『你要多角度思考』。」通識科的課程內容只是媒介，惟精神不變，「當談到國家哪方面需要有進步，我又不相信如此教學生，便算不愛國——能夠教到學生看到國家哪方面需要進步，將來的社會，真是屬於他們，可以貢獻祖國！這都是愛國教育吧！」

反修例運動至今一年多，記者問鄭建德這是否從事教育以來最嚴峻的一頁，他點頭稱是：「真心的，的確是。那種衝擊很兩極，並且當中沒有橋樑，不能溝通，各走極端。我兩邊也想罵，不論推動社運，去到傷害人命、身體；另一端則用高壓手段壓制，兩邊越走越遠，南轅北轍。」

他反對校內舉行政治活動，應持平尊重不同政見者；當學生在校外參與政治活動，他放心不下，與教師陪伴監察學生，反而被批「變相」鼓勵抗爭，「年輕人的激情會跳過所有步驟，成年人需要幫助他們思考周全，（例如其行為）是否合法。（若果）他們仍然（要）做，便要提醒須承擔後果。最後不要後悔。」他指正是因為與學生有商量、開放討論，反修例運動以來該校才能相對平穩過渡。

說起身陷囹圄的校友黃之鋒、林朗彥，受訪時一直知無不言的鄭建德變得小心翼翼。他憶述，之鋒學業成績不算出色，唯獨通識不俗，早培養閱讀習慣，「真心的，我掛念他們。每次食飯見面傾偈，很掛心他們……不同社會運動參與，他們自身的安全——但，是否學校培育令他們成為社會運動領袖？我從不在這個位叨光，看成學校的功勞或責任。」他亦不見得有學弟步兩人後塵。

轉校潮 上移錯配效應

「音樂椅」效應下，不少留港家長意圖「插班」名校，過去該校每年各級共約20人退學，今個學年至今增至60多人，大部份為移民，只有少數轉讀國際學校；鄭建德笑對退學潮，仍未打算在社交平台賣廣告，「是否觸動我，要着力吸納轉校生？又沒有。」該校一般只在新學年取錄轉校生，今學年則中途取錄約三名有兄姊同校的插班生，方便家長在疫情下照顧，「中途收生確實不浪費資源，不用加學費已補充財政需要；不好處是插班生的適應、情緒要關顧更多。」

該校學生向來主要來自第一組別（Band 1）。鄭建德續指，「轉校潮」延伸「上移錯配」情況，值得家長反思：「你本身在較低Banding，但因為可以流動而轉讀高些Banding學校，不論課程以及教學要求也高得多。」即使將來取錄的學生水平稍遜，他亦相信教師憑專業調整教學模式，因材施教：「雖未至於有教無類，不過遇到哪個情況的學生，就算top tier，亦有SEN（特殊教育需要）與人溝通弱，又或者很叻卻偏向某方面，都需要鼓勵他們平衡，這便是專業。」

教師移民潮未待今個學年完結已湧現。鄭建德透露，該校今年約10％資深教師陸續移民，因此他先在校內多個委員會開設副主任職位「培才養才」準備銜接。他指教育局不能對此坐視不理：「不論社會氣氛，還有教育狀況，是否令教師教學安心發揮專業……還要（課室）裝CCTV的話，是否更加令教師不安心？令他們離職？」他坦言，未來學界要穩住教學團隊維持教學質素，順利過渡移民潮將是另一重大考驗。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！