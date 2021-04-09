「我是天空裏的一片雲，偶爾投影在你的波心——你不必訝異，更無須歡喜——在轉瞬間消滅了蹤影……」詩人徐志摩在《偶然》道盡他跟林徽因那段苦戀的欷歔無奈，以前讀起來總覺心痛。但修習冥想（meditation）後再讀這首詩，卻有新的理解：感覺本來就像雲聚雲散，那麼，詩末那句「你記得也好，最好你忘掉」其實不盡是無奈，而是對情感一份如實的淡然。

放心！冥想不是要洗腦或教人絕情，也不如外界想像中的神秘深奧，最基本的修習是「觀呼吸」：放鬆身體，然後專注感受和觀察一呼一吸這過程。這說來簡單，但畢竟我們不習慣將專注力放在呼吸這麼單調的東西上，像我，心散是最大難關。初學觀察時，不消一分鐘，專注力就悄悄離開呼吸，待自己注意到才能拉回來，這過程會不斷循環。

然而，每次發現心離開呼吸胡思亂想時，也會清楚看到那些令自己分心的念頭，這倒是有趣的。我常常看到生活的瑣事、工作的煩惱等等，還會看到喜歡、討厭、焦慮、憤怒等情緒的起伏——所有念頭總是莫名其妙的來，又不知不覺間消逝。念頭出現時，我們就像躺在沙灘細看浮雲變幻，不用理會或思考太多，只需要「知道」，然後繼續專注觀察呼吸，不要被思緒帶走。

在練習中反覆「知道」，自會發現感覺總變幻不定，沒有一種情緒是永恒不變的，連人們以為天荒地老的愛情亦然。情歌常說甚麼每分每刻都掛念，某程度是騙人的。愛一個人，朝思暮想或者還可以，但每分每刻以至每個念頭都那麼記掛着一個人，是做不到的，總有些念頭跑到生活的其他瑣事，思念也或強或弱。我們其實沒法像自己想像中那麼癡情，傷心、失望、沮喪、焦慮、憤怒、絕望等情緒亦如是，感覺像雲聚雲散、時強時弱，不可能永遠每分每刻只有煎熬；即使天空烏雲再密佈，也總有天會放晴。

也所以，練習有助我們了解情緒的真貌，自會慢慢淡化，慢慢放下執着。記得有次上禪修課，在課程第三周邀請同學分享體會，他們說自己少了發脾氣、人際關係也融洽了，這些都是冥想加強情緒覺察的即時效果。

下一次，要是深受強烈的情緒困擾，試試給自己半分鐘時間深呼吸三遍，其間專注觀察一呼一吸的感受，之後你會發現，情緒前後會有一點點變化。但這不容易，我們太習慣思考，身處困局時更加不願意相信呼吸的力量。然而經驗告訴我，當自覺挺不過去時，只要願意把專注力拉回到呼吸，讓艱難的時間在一呼一吸間，一步一步的流逝，你會真切體會到，日子再難捱，總可以在一呼一吸間撐下去。

撰文：Ophelie-C

----------------------------

Ophelie-C

80後傳媒工作者，情緒「自療」的過來人。見識過情緒深淵，決心學冥想自救，慢慢從正念看到不一樣的現實。越過幽谷後有緣成為義務導師，堅持不扮高深，盼以「貼地」實例分享正念的日常。

----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！