「黃店」阿布泰國生活百貨（阿布泰）的創辦人林景楠早前因參加初選而被控「串謀顛覆國家罪」，海關周四更高調執法，稱該店未有按《消費品安全條例》貼上足夠標籤，檢取市值近百萬貨品，並拘捕負責人。網民質疑海關打壓黃店，發起「爆買阿布泰」的行動。昨日阿布泰各分店外出現長龍，巿民爭相以港幣「懲罰」，周六阿布泰康怡廣場分店的人流仍很多，下午2時仍有逾半百人龍排隊，可見巿民熱情未減。

「買支豉油都忍半個鐘排隊上嚟買」

胡氏一家排隊近1小時10分鐘才能付錢，無奈指：「無嘢做到呀，淨係可以做呢啲」，因而排隊逾1小時亦要支持。胡先生不擔心市民「爆買阿布泰」僅為曇花一現，反而較擔憂阿布泰舖位不獲續約：「呢度恒隆㗎嘛，可能啲鋪就危險啲啦，支持得幾多得幾多，無嘢做到喇。」

大批巿民排隊「懲罰」阿布泰，胡小姐直言：「見到有個客，買支豉油，都忍幾耐，忍半個鐘，都排隊上嚟買⋯⋯都好感動㗎，其實排得好辛苦㗎下面，又要上落樓梯又要盛，同埋好彩今日天氣唔係好熱，如果唔係下面真係好焗㗎，都好感動！」胡先生亦指，看到長長的人龍，發現仍有很多香港人在默默堅持，「發覺仲有好多好好嘅香港人，仲有好多香港人，唉都唔知點講，又無本事走，惟有係咁啦。」

「香港人一齊排隊買嘢支持 好應分囉」

不願上鏡的何小姐指，在人龍隊伍較後，排隊約20分鐘仍堅持：「頭先聽到啲人話，排2、3個鐘都照排，咁我覺得人哋都做到，我都做到啦！大家香港人一齊排隊買嘢支持，好應分囉 !」又稱其實能做到的相當有限，只能以排隊的方式支持阿布泰：「咁實有（針對）㗎喇，所以我哋唯一可以做到嘅嘢，都係咁做，一齊排隊。」

對於有中國網民在微博上「睇死」，她則相信港人能做到：「有信心，一定有信心，就算我哋每一個人就算買一兩件貨品，咁但係我哋香港人咁多喎，我哋咁多人去支持喎。我唔相信香港人淨係買一兩件貨品咁。咁多人，大家一齊努力。」

10歲童稱支持阿布泰「好正義」

陸太今天帶同10歲的小朋友來到阿布泰，指「睇咗新聞，覺得有啲嘢，香港人就做番香港人嘅嘢啦」，帶同小朋友，是希望小朋友知道社會在發生甚麼事，希望「大家用番個良心出嚟做嘢」。陸小朋友被問到會否感謝父母讓自己認識社會的情況，他點頭贊成。雖然已排隊近半小時，陸小朋友亦指「唔辛苦」，認為大家排隊支持阿布泰「好正義」，亦認為自己在做正確的事件。

在分店外，有中年男子大聲叫「香港人加油」，亦有在排隊的巿民和應，大叫「加油」。有在店外經過的小朋友，問父母為甚麼阿布泰外大排長龍，母親回答指「（因為）香港人太睇唔過眼喇」。另有一名路過的中年男子，大叫「凡是敵人反對的，我們便擁護。」

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