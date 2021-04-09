【本報訊】受疫情影響，酒吧、卡拉OK等娛樂場所自去年底停業至今，復業無期，從業員生計大受影響。連鎖卡拉OK公司Neway本月起，無通知下安排員工停薪留職，有員工表示向管理層查詢獲回覆「老闆話唔出糧」，至少500名員工受影響。Neway表示，停業期間每月開支近2,000萬，公司難以負擔，由於無員工上班，故未有逐一通知員工停薪決定。勞工處關注事件，已敦促Neway按《僱傭條例》規定，向僱員支付工資。

去年4月起，酒吧、卡拉OK等娛樂場所先後三次強制停業，累積逾250天，目前仍復業無期。全港14間分店的Neway卡拉OK，員工於停業期間獲支付一半薪金，直至今個月，員工發現不獲發薪，始得悉停薪留職。

人事部：老闆話唔出糧

在Neway擔任樓面的阿P（化名）指，其任職的分店約20多名員工，月薪由13,500元至18,000元不等，自去年12月停業至今，位於油尖旺區分店的樓面員工只獲發一半薪金，P每月僅發薪7,600元。惟本月7日打簿發現無糧出，透過分店經理向人事部查詢，對方指「回覆係老闆話唔出糧」。P表示，事前無接獲任何通知，人事部僅着員工「自己搵勞工處追討」。

P指，雖然公司容許同事覓兼職，惟經濟寒冬下難找工作，現時積蓄耗盡，正為租金及養家苦惱，若無辦法恐要借貸度日。

Neway發言人溫先生承認，前線及後勤員工本月起停薪留職，約500員工受影響，今年起至今仍未復業，惟每月支出近2,000萬元非常難捱，迫不得已作相關安排。溫解釋，公司仍處停業階段無員工上班，未能逐一通知。他續稱，該批受影響員工停業期間一直支半薪，公司暫無大規模裁員安排。

酒吧業協會主席錢雋永指，娛樂場所去年底停業至今逾四個月，認為業界採停薪留職屬迫於無奈。以酒吧為例，九成酒吧東主拖欠一、兩個月租金，部份逾百萬元。對泳池可重開，惟娛樂場所復業無期，錢批評「好唔公平」，預計本月底若仍未能復業，業界恐掀另一輪結業潮。

勞處關注 促按例支薪

勞工處發言人關注事件，已提醒及敦促該僱主須按《僱傭條例》規定，向僱員支付工資。處方強調，根據《僱傭條例》，僱主必須在工資期屆滿後的七天內支付工資，僱主如故意及無合理辯解違反相關規例，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款35萬元及監禁三年。