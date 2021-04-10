去年有小學教師被指教錯鴉片戰爭內容，官媒隨即促港府「徹底整肅當前香港歷史教的亂象」。今年9月，中二級中史科將採用新課程大綱，有傳媒對比新舊課本內容，發現當中刪走鴉片戰爭中對清廷的負面描述。中共中央紀律檢查委員會昨（9日）再發功，發聲明讚揚香港中學教材開始「消毒」，批評舊版教科書中，完全沒有提及鴉片戰爭對中國造成的深重災難。聲明又指，以往教材書「藏毒」的原因，是基於教材未經審批，明言教科書應是「國家意志的體現」，亦形容通識教育改革是「香港撥亂反正的第一步。」

中紀委稱以往內容為英國「洗白」 未提中國所受災難

去年9月，教育局已逐級推行初中中史新課程大綱，今年新學年將由中二級開始採用新課程，涵蓋五代十國至清朝的中史課題。有傳媒曾對比新舊中史科課本內容，發現部份將清廷貿易限制、中英貿易失衡等，撤離鴉片戰爭背景章節，直接以英商輸入鴉片作為戰爭背景的起點。新版教科書亦刪走清政府以「天朝上國」自居、「閉關自守」等負面描述。

中紀委昨日發聲明，以「香港清理『毒教材』」為題，大讚香港中學教材「開始消毒」。聲明中以中史科為例，指新課程大綱對鴉片戰爭部份作出較大修改，「刪除了以往『洗白』英國挑起戰爭的內容」。中紀委指，鴉片戰爭給中國帶來沉重災難，每個中國青少年都應充分了解這段歷史，樹立「正確」歷史觀，「大是大非面前，豈容刻意『洗白』？」

中紀委引述《明報》對比新舊教科書的報道，批評舊版教科書不但沒有提及中國所受的災難，更突出清朝「天朝上國」自居、閉關鎖國、限制通商、林則徐禁煙、中英貿易談判失敗等背景，引伸出「英國決意來華，戰爭因此爆發」的結論。

相反，新版教科書則將清朝貿易限制、中英交涉等內容遷到「西力東漸」章節，當中亦寫明「雖然英國不滿清廷實施多種貿易限制，要求清廷改善通商條件又不果，但這些問題與鴉片戰爭的爆發沒有直接關係。」

批教材未經審查致誤導及曲解 應強調「中國正確的觀點」

中紀委續指，舊版教科書對學生有不少引導或提問，如「林則徐禁煙手法是否明智？」；新版則要求學生用圖表描述清朝時由英國輸入中國的鴉片數量，或分析不平等條約對中國經濟的影響。中紀委又引述歷史教師指，以往受英國殖民統治，教科書太著重「正反辯駁」，將英方不合理觀點加進內，現時則強調「中國正確的觀點」。

中紀委又在聲明中「翻舊賬」，力數多宗以往香港教材「歪曲歷史」事件，包括去年可立小學教師形容鴉片戰爭是「為了消滅中國的鴉片而發動鴉片戰爭」一事。中紀委表示，香港教材屢屢「藏毒」，源於2009年實施通識教育科時，並未有指定教材，亦未有審查教科書，令部份教材出現刻意誤導、曲解政治的內容。

聲明中又引述2019年網上流傳的《我花了725港幣，買了香港通識教材》一文，形容以往教材「負面、偏激、預設立場和煽動性內容充斥著整本教材」，批評通識科必修必考，令學生要拼命學習這套「洗腦教材」，並點名批評趙聿修紀念中學曾提及「港獨」字眼，又播放相關訪問。

稱通識教育改革是「撥亂反正的第一步」

日前通識科已被「殺科」，新學年將以「公民與社會發展科」示人。中紀委指，通識教育改革是香港「撥亂反正的第一步」，強調教科書是「國家意志的體現，實現培養目標的基本手段」。中紀委又以美國、日本、英國等地為例，指每一個現代國家的歷史教科書，均會將學生的愛國主義教育和民族精神培養放在首位，強調「對香港青少年來說，第一課應該是上好國民教育」，故必須要幫助青少年對一國兩制、國家和民族的價值認同。

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