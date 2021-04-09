【本報訊】特區政府不斷透過警方和法律手段，迫害抗爭者，令不少抗爭人士獲外國政治庇護，前香港眾志主席羅冠聰剛獲英國批出庇護申請，特區政府昨發表嚴正聲明，不點名批評英國做法，指反對任何國家、地區、組織或個人以任何方式包庇罪犯，並表示強烈不滿。羅冠聰則反問特區政府為何仍然資助殺人犯陳同佳入住安全屋18個月，但未赴台自首。

羅冠聰早前已接獲英國內政部通知，批出他的庇護申請。特區政府發言人昨指出，任何法治社會都應無法接受有人可凌駕法律或有特權可以犯法而不用面對法律後果，又指自2019年6月起，有不少在香港干犯了嚴重罪行的罪犯，畏罪潛逃離港：「任何國家、地區、組織或個人以任何方式包庇香港犯罪分子，是蔑視法治，極不尊重香港法律制度及粗暴干涉香港事務……他們包庇這些縱火、傷人、製造炸藥、暴動、危害安全等罪犯，窩藏在其國家或地區，對他們所犯的罪行視而不見，不顧其對當地社會和居民可造成的安全威脅，最終會自食其果。」

羅冠聰：陳同佳為何住安全屋

羅冠聰在社交媒體回應指，港府的回應似是回力鏢般「搬起石頭砸自己的腳」，他指不斷有更多國家向香港流亡人士提供庇護時，已證明香港的司法體制無法保障港人免被政治打壓：「在香港政府、司法體制不再被信任時，港府這番說話明顯是自說自話，根本無法回應外界任何對香港政治現況的質疑聲音。」羅更反問，若香港仍是法治健全，那麼港府如何回應已18個月仍未到台灣自首的殺人犯陳同佳，為何仍獲政府入住安全屋？他又提到，黑警在2019年7.21縱容多名手持木棍及鐵棒的白衣人離去等事件，「在香港對社會和居民造成安全威脅的，都是如恐怖分子般的黑警，以及與中共狼狽為奸的港官。」