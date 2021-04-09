【警暴索償案】

【本報訊】now新聞台工程人員李小龍（圖）2014年在佔旺區採訪期間，突被警員搶走鋁梯，隨後反遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，案件昨第二天審訊，辯方質疑李當晚只出示一張立法會傳媒代表證，難以識別其傳媒身份，惟李反駁指「有PPRB（警察公共關係科）知我哋呢啲係記者證」，又指一般採訪包括到警察總部均會出示該證件，「暫時十幾年，都未有一個警察質疑我張證係真定假」。

now員工︰去警總做嘢都係出示呢張

原告李小龍昨接受辯方，即代表警方的律政司盤問時，被問及當晚有否穿着寫上傳媒字眼的黃背心、頭盔等來展示其傳媒身份，李稱沒有，指當年約九成傳媒採訪時都無穿着反光衣。

案發時李頸上掛有PCCW員工證，亦帶有由now 新聞台、立法會和政總發出的記者證。李稱接受警方查問時，曾拿出一張立法會發出的傳媒代表證。辯方指警員曾要求李再出示記者證，惟李否認，續指：「PPRB知我哋呢啲係記者證，採訪其他事件都係出示呢啲證，就算去警察總部做嘢都係。」他又表示工作會帶齊多張記者證，避免被誤會成PCCW員工而非記者，他亦強調十多年來從沒有警員質疑其證件真偽。

辯方又呈上截圖陳述案情，被指搶梯的潘姓警員注意力一直在前方，直至被李用鋁梯從右至左掃並接觸到後，潘才手握鋁梯，但從無「搶梯」。李不同意，指當時他只用右手單手捉著鋁梯頂部，左肩遭一名軍裝警從後按着，故難以擺動鋁梯以致觸碰到潘，又謂「呢個係槓桿原理，除非前面有人幫我擺動條梯就好易做到啦」。案件下周一續。

案件編號：DCPI1635/19