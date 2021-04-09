【本報訊】「今日，商品標籤不足，作出拘捕。明日，香港還能怎樣？」黃店阿布泰國生活百貨被指部份貨品沒有標示中文及英文的雙語警告或警誡字句涉違法，遭海關人員搜查並撿走約值40萬元的貨物。事件在網上引起熱議，不少市民替「阿布泰」抱不平，不少黃店亦呼籲「爆買阿布泰」力撐同路人，他們亦推出不同優惠，回饋爆買阿布泰的市民。

運貨到阿布泰 籲顧客購買

旺角阿木台灣麵負責人郭小姐表示，會把原本在店舖出售的鴨血、鳳梨酥及台灣當地土產送到阿布泰出售，現時貨倉內仍然有數百箱貨品，已經要求台灣的廠房加工，盡快將貨物寄到香港。郭小姐表示，早前曾經被投訴指她所售賣的貨品未有貼上標籤，當時海關私下警告要求她作出改善，所以她認為海關今次高調搜查阿布泰及拘捕男董事的做法不合理。

在深水埗及元朗開業的餐廳「番茄師兄」在facebook專頁發佈帖文指出，市民可以憑阿布泰即日單據當作現金券，「今日你買幾多錢，我請番你食幾多錢」，鼓勵客人「爆買阿布泰」以示支持。負責人李先生批評海關選擇性執法，雖然阿布泰有所疏忽，但罪不致要出動過百名關員掃蕩，有關行動予人感覺是當局想嚇怕異見人士。李先生又表示，該優惠只做一日，純粹精神上支持，「今（昨）日多人排隊，見到香港仲有好多有心人！」昨日下午起已經有市民手持阿布泰的購物單據前去幫襯。

「光榮飲食」的facebook專頁列出阿布泰國生活百貨各區分店的清單，呼籲市民「爆買阿布泰」，並在帖文指出「昨日，月台手持武器，逍遙法外；今日，商品標籤不足，作出拘捕。明日，香港還能怎樣？」

此外，麵店「壹碗壹碟」亦在facebook專頁宣佈網店會停售拌麵和鴨血，呼籲客人到阿布泰購買相關產品，並在帖文加上「 買爆阿布泰 」和「盟友互助」等標籤以示支持。