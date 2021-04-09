【本報訊】市民去年5月示威反對國歌法及國安法期間，警方在多區佈防，一名上班途中午膳後步回辦公室的電腦軟件顧問，被指在中環環球大廈商場外行人天橋，以肩膊撞擊防暴警長胸口，據了解當時天橋並無示威活動。顧問被控襲警，昨出庭自辯稱閃避女途人，身體無接觸警長。裁判官據閉路電視錄影，指不見被告大幅度轉身或有不自然舉動，事件或屬意外，裁定被告罪脫兼獲訟費。

控方認證供與片段有矛盾

被告馬健璋（28歲）被指去年5月27日襲擊警長58750莫兆威。暫委裁判官陳國維昨裁決指本案屬一對一指控，警長供詞不完美，法庭難完全信納有關案發環境及事件發生時間的描述。反觀被告作供誠實可靠，閉路電視清晰顯示有一名女子出現並十分接近警長，片段未能反映警長所述的遇襲經過，亦見不到被告有不自然舉動或大幅度轉身動作，法庭無法排除觸碰或只屬意外。

被告昨自辯稱閃避該名女途人，強調「覺得冇掂到」警長，但隨即遭防暴警從後捉住拘捕，他不同意控方指他借勢及鹵莽地撞向警長。

控方結案陳詞承認警長證供與片段有矛盾，但稱關鍵部份仍可信，被告大幅扭動身體，程度超越閃避途人所需。辯方結案陳詞則稱涉案動作是意外觸碰，被告動作自然流暢，在日常生活中可接受。

案件編號：ESCC2511/20