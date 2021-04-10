2015年多條公共屋邨被揭發食水含鉛超標，政府成立調查委員會調查事件。負責部份涉案屋邨的水喉工程三判商的兩名東主，被控向承建商訛稱用無鉛焊料，及於調查委員會聆訊中作假證供。法官今在區域法院裁決，認為控方關鍵證人誇大證供，塑造自己盡責無辜，不可信亦不可靠；證供顯示行內對焊料是否含鉛各有各說，不能斷定被告當年知悉焊料含鉛，裁定所有控罪不成立，並判兩被告可獲訟費。

被告莫海光（61歲）及蕭健煌（57歲）各自否認一項宣誓下作假證供罪，控罪指莫於2015年12月3至4日依法宣誓為證人下故意作出虛假關鍵性陳述。兩人亦分別否認兩項及一項欺詐罪，詳情指他們分別於2009年及2008年，向有利建築有限公司訛稱只會用無鉛焊料於涉案屋邨水喉工程，使有利支付工程費及不要求糾正。

暫委法官陳永豪裁決時強調，調查委員會聆訊出現過的證供，不會自動成為本案證據；本案中，他認同來自總承建商及分判商的證人不是完全獨立的證人，證人的立場有機會影響他們及所屬公司的民事、甚至刑事責任。

陳官又指，控方證人確認，他們在事件被揭發前或出席調查委員會聆訊前，不懂得分辨含鉛及不含鉛焊料，法庭須考慮當年業界有沒有可能廣泛地認知不足。

分判商明合有限公司為兩被告的上線分判商，控方指兩被告涉向明合訛稱工程只使用無鉛焊料。明合前合約經理伍克明為控方關鍵證人，陳官指案件關鍵之處，是伍有否告訴兩名被告必須使用不含鉛焊料，其他證人有否從兩名被告處收過焊料樣品，以及兩被告有否親自示範。

官質疑證人誇大其詞 塑造自己盡責無辜

陳官直指伍的證供完全不可信和不可靠，例如就著有否在元州邨項目告訴首被告要用不含鉛物料，伍在2015年調查委員會聆訊時供稱「唔記得咁耐嘅嘢」，然而卻在本案審訊時提供很多細節。

伍供稱著重落實執行只可使用不含鉛焊料的規定，強調有提醒明合的管工審視焊料。陳官不接納伍的供詞，認為其證供與其他證人有衝突，反映伍誇大其詞，目的是塑造他或明合是竭力盡責及無辜。

陳官又指，根據控方證人說法，焊料不是房署規定要呈交樣品的項目。明合高級屋宇裝備工程師程熾輝在委員會聆訊時，稱首被告沒有特別向他交樣品，亦忘記有否向首被告提示必須使用無鉛焊料。

本案辯方以委員會聆訊證供盤問程，程諸多迴避，陳官不接納他的證供，不確定他有否從首被告處收過焊料樣品。其他證人則說「地盤每日發生好多事，你要我特別記就唔記得」，故亦不能肯定次被告曾向證人提交樣品。

不能確認業界對焊料有共識

陳官引述數名證人證供，指其實證人都不清楚焊料有含鉛及不含鉛的分別，各有各說，極之混亂，不能確認業界在事發時談及含鉛或不含鉛焊料，是否有任何共識或認知，更遑論要推斷兩被告的認知，認為兩被告可能僅對工藝熟練，但對物料性質認知有限，而且焊料供應商沒有在發票及送貨單據列明是否含鉛。

陳官認為控方未能證明兩被告知道焊料有含鉛及不含鉛的分別，亦未能證明兩被告知道房屋署有關水管工程只可使用無鉛焊料，故兩被告在委員會聆訊講述他們不知情時，並非故意作假證供，也沒有欺詐的不誠實目的，裁定所有罪名不成立。

調查委員會批多方「集體失職」

鉛水調查委員會由高院法官陳慶偉擔任主席，聆訊傳召72位證人。委員會報告確認含鉛焊料是造成鉛水的直接成因，狠批所有持份者集體失職，包括水務署、房委會、總承建商、分判商及水喉匠，各方輪流推卸責任給別人，令審查制度淪為紙上制度。

【案件編號：DCCC775/19】

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！