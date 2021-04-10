食水含鉛風波2015年引爆，當年入伙僅兩年的啟晴邨被揭有3座大廈，水質樣本含鉛量超標，及後揭發共11條屋邨為「鉛水邨」。政府隨後成立獨立調查委員會調查事件。至去年，房屋署為該11條屋邨逾89%的單位換喉。有「鉛水邨」區議員憶述，當年邨內有2歲的兒童疑因飲鉛水致發展遲緩，「企都企唔穩」，轟如此風波竟無一高官關心受害兒童甚或問責下台。

去年近9成單位已換喉

房委會承建商已在2017年第二季，完成該11條屋邨公用地方的所有喉管的更換工程。至於涉事屋邨單位室內喉管，房屋署去年7月遞交予區議會的更換喉管工程的總結報告，超過89%單位的換喉工程已完成，其餘單位因未能取得住戶同意換喉，會尋找合適的時間，例如待住戶遷出單位後再進行工程。

「鉛水邨」之一、葵聯區議員吳劍昇指，自房署約兩、三年前為居民換喉後，已再無居民主動關注鉛水事件進展，全邨有9成單位已換喉，1成居民沒有換，部份人認為「飲完都身壯力健」毋須換喉、亦有人「怕煩」等。而當局臨時加裝的街喉等，亦在換喉工程後拆除。

區議員批回贈水費「簡直係侮辱」

吳表示，當年葵聯邨二期有較多有小朋友的年輕家庭，最嚴重的個案是一名不足2歲的小朋友，疑因飲鉛水致發展遲緩，其腎功能、骨骼生長都有問題，「正常可以跑到，但佢企都企唔穩」，當時小朋友每半年要驗血一次，兩年後血鉛水平才回復正常；亦有2歲的女童疑在母體時已受鉛水影響，「係好呆滯」，至換喉後約半年「先精靈返」。

他斥，當年政府向受影響的居民回贈水費，「唔做好過做，簡直係侮辱，幾百蚊當賠償」，事件中竟無一高官需問責下台，更沒有關心受影響的兒童，政府表現令人失望。

輪流卸責 無人承擔 時任水務署長更獲銀紫荊星章

鉛水事件是在2015年7月由民主黨抽查發現，啟晴邨有3座公屋、共4個水質樣本含鉛量超出世衞標準0.1至2.8倍。房屋署和水務署當時仍堅稱抽查的樣本，含鉛量均合乎世衞標準。惟事件持續發酵，更有居民驗出血液含鉛量超標，引發全港恐慌，最後總共11個屋邨被揭是「鉛水邨」，約3萬公屋戶受影響。當局要向居民派發樽裝水、加裝臨時水喉供居民在樓下「擔水」。

時任特首梁振英同年宣佈成立獨立調查委員會調查事件。調查報告確認使用含鉛焊料是導致公屋食水含鉛的直接成因，又批評是所有持份者集體失職，包括水務署、房委會、總承建商、分判商及水喉匠，各方輪流將責任推卸給別人，令原有審查制度淪為紙上制度。

時任政務司司長林鄭月娥，當年曾批評居民在公開場合逼官員飲鉛水是「屈辱」，又多次強調鉛水事件是制度缺失，無官員要承擔個人責任。至於被調查委員會點名批評「專業不足、固執己見」的時任水務署署長林天星，2017年穩袋千多萬元退休金年退休；翌年更獲特首林鄭頒授銀紫荊星章，以表彰他在「提升香港的食水安全」上的貢獻。

另外，當年率先揭發鉛水事件的民主黨「社區食物監察計劃」召集人黃碧雲，已因民主派初選案，被控串謀顛覆國家政權罪；昨日被落案起訴兩項藐視罪，涉去年10月立法會的兩個事務委員上選舉正副主席的事宜。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！