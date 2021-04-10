追尋公義是他一生最重要的事。前中文大學社工系榮譽副教授馮可立今早（10日）逝世，享年69歲。這名曾被港英政府列為「高度危險」的頭號人物，畢生奉獻給弱勢社群，為消除貧窮發聲、為改革基層醫療而吶喊。跟他相識半世紀，亦師也亦友的社區組織協會主任何喜華說，馮可立承傳給下一代，不止是知識，還有身教，「面對不平等、不公義，便要發聲，係應有之義」。

近年馮可立身體情況欠佳。何喜華上月曾跟他通電，知悉他最近吞嚥也有問題，醫生建議要長期插胃喉。他說，馮早年患有鼻咽癌，雖經電療後康復，但有後遺症，尤其是血管收窄，影響較嚴重，長年受困擾。他說，馮原本要做一項涉及血管的大手術，沒料到今早突然離世，「真係好意外」。

馮可立是何喜華的「伯樂」，一手把他拉進社協（SOCO），一做便40年。馮可立1974年在港大畢業後，第一份工是在慈雲山做社區工作，1978年加入社協當主任，長期關注貧窮和人權議題，也為社會不公義發聲，結果成港英政府的「眼中釘」，被列入「黑名單」之首。

社協曾被列為高度危險的10個團體之首

港英政府於1978年成立秘密組織「壓力團體常務委員會」（Standing Committee on Pressure Group），有多個政府部門參與，包括政治部。何喜華憶述，80代中流出一份機密文件，顯示該委員會將香港的壓力團體分成3類，第一類被列為「高度危險」，當中有10個團體，包括教協，社協則排行第一，「馮可立」三個字也在名單之首。

80年代的社協由馮可立領軍，港英政府的機密文件曾就當時社協的抗爭行動作詳細分析，形容社協是「社會的紅燈」，「社會上那裏有危險，就會有社協的出現」，但擔心社協無法控制群眾，恐引起動亂。1981年加入社協的何喜華憶述，當時馮可立是政治部跟蹤目標，後來索性「明跟」，每次有活動都派員「傍住」，「有時會講說話恐嚇你」，甚至利誘社協職員轉工。

儘管受港英政府打壓，何喜華記得，當時馮可立勉勵同事要堅持社工的信念，協助社會上弱勢的邊緣社群，「唔好因為社會壓力而動搖」。1988年馮可立離開社協，投身教育界，由何喜華接任主任一職，但馮仍有加入社協董事局及當主席。

入讀港大後受學生運動影響 矢志追尋社會公義

相識數十載，亦師也亦友。何喜華跟馮可立自小在西營盤長大，馮的家族開店賣玉石鐘錶，少年時生活無憂，其兄馮可強現時是香港政策研究所董事兼行政總裁。何喜華記得馮可立說過，一生中對他影響最深遠是念港大時，受當時的學生運動影響及參與學生會活動，促使他畢業後當社工，「追尋社會公義係佢一生最重要」。

出身中產，但馮可立一直關注貧窮議題。何喜華說，馮認為貧窮問題非個人原因，是基於社會制度和社會不公義，所以他致力建構公平制度，改革社會不平等。何又憶述，當年馮患上鼻咽癌後，有感本港醫療制度的缺失和醫護人員的傲慢，影響病人權益，故多年來都推動改革醫療政策，這兩項議題，馮功不可沒。

執起教鞭，培育下一代社工，何喜華說，馮可立傳授的不止是課本上的知識，還有身教，讓學生明白社工的意義、公民的責任，「佢成日勉勵我哋，作為一個公民，要參與同關心社會，面對不平等、不公義，便要發聲，係應有之義」。

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