【本報訊】巴基斯坦裔少女疑多次在家中遭父親及胞兄性侵並強行肛交，胞兄早前被裁定強姦、非法肛交及非禮罪成，父親則脫罪。高等法院法官李素蘭昨判刑指，被告至今仍堅稱無辜，但他利用兄長身份犯案，令事主承受極大創傷，事主更患上創傷後遺症，容易焦慮，極度害怕被父親殺死，經常發噩夢及回想性侵畫面。惟法官同意辯方所指，上述創傷並非由胞兄一人造成，其他男親友亦有份施暴，考慮被告已還柙兩年，最終判他入教導所，並須於獲釋後繼續接受三年監督。

陪審團早前裁定，18歲被告三項控罪全部成立，其父親（40歲）被控的兩項非禮罪則不成立。

辯方指事主創傷非一人造成

辯方昨求情指，事主稱曾遭叔叔、舅公及脫罪的父親性侵，其創傷並非由被告一人造成。辯方指現年17歲的事主已獲安排接受心理及精神科治療，身心有望復原，冀法庭念及被告年輕，可判他入教導所。

法官判刑時指，被告仍堅稱無辜，更稱事主因不滿父親不讓她談戀愛，想掙脫管束而揑造指控。雖然事主承認不喜歡受管束，但她更不滿父親雙重標準，例如容許被告踢波、看電視及買手機，卻不准她做這些事。法官認為，事主屈服父親權威下，並與被告同住一房間，無法保護自己；其母親發現事件後，更一併懲罰兄妹兩人。法官相信，訓練及監管有助被告更生。

案件編號：HCCC80/20