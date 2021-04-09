圍棋界「棋力亂象」背後，牽涉的是香港圍棋協會（圍協）的地位問題。圍協對外自稱為香港「唯一官方的圍棋協會」，但坊間棋院，甚至棋協創會會長都拒認其官方地位；圍協回應查詢時就淡化其地位的爭議，改稱是「官方認可的圍棋協會」。有熟悉圍協的棋手表示，有關問題存在已久，雖曾有人提出改革，但事涉各棋院利益，「理事會內有啲好大、有份量嘅人令件事唔能夠成功。」

自稱為香港「唯一官方的圍棋協會」

圍協成立於1982年，在網頁自我介紹為「香港唯一官方的非牟利圍棋協會」，並列舉多項地位，包括屬港協暨奧委會會員，負責選拔香港代表比賽或交流；「國際圍棋連盟」之會員、「世界華人圍棋聯合會」之理事，以及康文署唯一合作圍棋機構。

不過棋界上下都未有認同圍協的「官方地位」，現任副會長敖立賢形容圍協屬「業餘性質」，創會會長蕭世傑更明言香港圍棋「一直都沒有官方機構」。《蘋果》再就地位問題向圍協查詢，會方回應時就提出一個較中性的說法，指圍協是「官方認可圍棋協會」，與原本的「官方圍棋協會」講法不同。

創會會長：期望後輩可以做得到改革

蕭世傑向《蘋果》透露，他在任圍協理事時曾提議協會擔當總會角色，統一圍棋制度提高認受性，但最後因人事問題而告吹。「制度完善要靠人，有冇嗰種量度呢大家？講得唔好聽就未必互相接受得到。」他又指目前理事會成員大多有自行經營棋院，會有利益衝突，改善制度惟有等新一代放下私心。「目前做唔到，期望後輩可以做得到，做到的話絕對係好，但難度非常大。」另有不願具名、熟悉協會運作的棋手K稱，圍協角色在業界只是「眾多棋會之一」，沒有官方資格，批評以往協會很多交流活動都有「圍威喂」情況，基本上「識邊個就有得去」，做法不公，認為協會若擔當總會角色的話，應公平分配名額。

棋手：圍協與改革存在利益衝突

K亦稱曾有圍協中人提出改革，建議統一棋力證書及導師牌照制度，不過協會由業餘人士主理，難以處理大量行政工作；此外，圍協與改革存在利益衝突，「睇返理事會同董事名單，好多係有喺出面開棋會嘅，如果叫佢哋整一套制度令自己棋會有不同程度嘅唔方便，都係唔係咁容易。」他形容理事會中「有啲好大、有份量嘅人令件事（改革）唔能夠成功」，不少有心人都已灰心離開。

記者 丘庭亮

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