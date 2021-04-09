【疫情何時了】

【本報訊】本港昨新增14宗武漢肺炎確診個案，當中一名感染源頭不明患者是元朗泰衡街萬寧分店女售貨員，她兩星期前已開始病發頭痛，看了三次私家醫生均無做病毒檢測，其間帶病上班，又曾到元朗多間食肆用膳，清明節當天更去拜山。約19名萬寧店員、15名一起拜山的親戚全部須入檢疫中心隔離。過去14天曾到泰衡街萬寧分店，並累積逗留逾兩小時的顧客亦須強制檢測。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增14宗確診，本地感染只有兩宗，分別是一名一歲女嬰，是之前確診患者的家人；及另一源頭不明的第11556號42歲女子，居於元朗上白泥村一間石屋，在元朗泰衡街大興大廈萬寧分店任職售貨員。

三度求診才獲建議檢測

確診女售貨員3月26日頭痛，31日到元朗康景街康寧樓的鄧兆棠醫生診所求醫，向醫生稱頭暈，4月2日又到元朗教育路豐興樓的王錦麟醫生診所求醫，至7日因持續頭暈再次向鄧兆棠求醫，在醫生建議下到浸會醫院接受檢查，在入院篩查中驗出呈陽性。

中心已要求兩醫生通知曾與患者同一時段到診所的病人接受檢測，而由於頭暈並非武肺的典型病徵，兩名醫生均無建議患者做病毒檢測。衞生署已去信提醒全港私家醫生，長假期後社區可能出現傳播，應盡量要求病人接受檢測。

患者在傳染期內繼續上班至本周三，曾與部份同事一起吃飯、更衣，19名同事都要送入檢疫中心。患者並無到其他萬寧分店工作，其他店員有否到其他分店有待調查。由於患者拖了一段時間才確診，有可能傳播播毒，因此泰衡街萬寧分店須強制檢測。

根據強制檢測公告，任何3月27日至4月9日期間，曾身處元朗泰衡街10號大興大廈地下8-11及30號舖萬寧超過兩小時人士，包括全職、兼職和替假員工及訪客，須4月11日或之前接受檢測。張竹君指，曾經到訪多次而累積的時間合共逾兩小時人士亦一樣要檢測。泰衡街萬寧分店昨日已沒有營業，門外告示稱會暫停營業清潔至下周一。

先後光顧區內多間食肆

由於患者4月4日與15名親戚到白泥村拜山，張竹君說，拜山雖非高危活動，但他們拜山後一起回家吃飯，因此15人都須送入檢疫中心。患者亦曾與同事到大棠路熟食市場強記西苑咖啡食店、富都餐廳共膳；亦曾獨自到千色匯MOS Burger及元朗貿易中心麥當勞用膳；3月25日曾與幾位朋友到虹方Cafe 52午餐，這些朋友均要檢疫。患者又曾於4月3日在流浮山球前街生利茶餐廳用膳，她有使用安心出行程式，曾到訪相關食店的人士會收到通知，衞生防護中心呼籲他們接受檢測。