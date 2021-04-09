本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

雖然第四波本地武漢肺炎疫情放緩，然而昨日（9日）仍有14宗新增個案，當中有12宗從海外輸入。而本地個案有2宗，當中包括1宗源頭未明。患者為元朗萬寧的一名42歲女售貨員，由於患者與同事有共用更衣室，故有18至19名萬寧員工要進入檢疫中心。而曾與患者去白泥拜山的15名親友需要檢疫。

另外，昨日仍有約10宗的初步確診。當中包括於前兩日都出現個案的屯門友愛邨愛暉樓，再有多2位愛暉樓09室的住戶初步確診。新增的兩宗初步個案，是早前有個案的09室樓下的連續兩層，港大微生物學系講座教授袁國勇傍晚到該大廈視察，並對該廈09室單位全部撤離。

政府昨晚刊憲指，任何在3月27日至4月9日期間曾身處該萬寧店舖超過兩小時的人士，須於4月11日或之前接受檢測。受檢人士若在4月7日至9日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4月9日強制檢測大廈：

●元朗泰衡街大興大廈地下萬寧

昨日再有12名確診患者出院，至今累積11,186名患者康復出院。而目前仍有126名患者於20間公立醫院及香港感染控制中心接受治療，當中7人危殆、3人情況嚴重，另外116人情況穩定。而醫管局的負壓病床為1,197張，使用率57%；至於負壓病房為645間，使用率67%。

鄰近友愛邨的屯門安定邨愛定商場，政府指由於早前有數宗確診個案亦曾到訪該處，因此將商場納入強制檢測範圍，任何人於3月26日至4月8日期間，曾身處愛定商場超過兩小時，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於4月10日或之前接受檢測。受檢人士若在4月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告。而政府會於今日在屯門安定／友愛社區中心增設流動採樣站。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月11日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月11日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（4月10至11日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月11日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月11日）

●屯門山景邨景富樓對出有蓋操場（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日）及清明節翌日（5日）上午10時至下午5時，會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月9日16:55）

11,563宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

207宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多12人出院（第9851、11317、11402、11420、11427、11432、11453、11479、11501、11518、11520、11534號個案），共11,186人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

126名確診者仍留醫；7人危殆（第1989、6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），其餘116人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月9日 10:00）

兩岸疫情最新數字：大陸4月8日新增21宗確診個案，其中本土確診佔8宗，全部來自雲南，其餘13宗為境外輸入個案，分別是廣東4宗，上海3宗，陝西2宗，北京、山西、福建、湖南各1宗。大陸累計確診90,386宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,050宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月9日07:30）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.33億，全球死亡人數超過289萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,099萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過56萬。巴西確診人數超過1,327萬，死亡人數突破34.5萬。印度確診人數超過1,292萬，死亡人數超過16.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診突破500萬，俄羅斯、英國確診均突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等8國確診宗數均超越100萬大關。

●埃及同意中國科興生物技術公司在當地生產武漢肺炎疫苗，目標是每年生產6000萬劑，主要供應埃及和其他非洲國家。有關協議將大大提高埃及的疫苗接種率，該國有人口1億，目前只收到150萬劑疫苗，其中約85萬劑是阿斯利康，另外約65萬劑則是中國國藥疫苗。

●西班牙衞生部宣佈將繼續為60-65歲國民接種阿斯利康疫苗，接著會為66-69歲群組接種。西班牙早前為18-65歲擔任重要崗位工人接種阿斯利康疫苗，但隨著歐洲藥品監管當局指阿斯利康疫苗可導致腦部出現血栓，西班牙即限制為60歲以下人士接種此疫苗。衞生部表示將會稍後決定是為為已接種第一劑疫苗的人士接種第二劑疫苗。葡萄牙亦宣佈由現在起，只會建議60歲以上人士接種阿斯利康疫苗。

●印度第二波武漢肺炎疫情迅速惡化，加強民眾接種疫苗的意願，導致馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）、北方邦(Uttar Pradesh)部分地區出現疫苗短缺現象，印度中央政府已緊急運送170萬劑疫苗給馬哈拉什特拉邦。印度周三單日新增病例突破12萬宗，很多原本對疫苗採觀望態度的45歲以上民眾紛紛登記預約接種。印度至今已使用超過9000萬劑疫苗，過去24小時有近30萬人接種。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 30,996,784 (560,035)

巴⻄ 13,279,857 (345,025)

印度 12,928,574 (166,862)

法國 5,000,019 (98,196)

俄羅斯 4,563,026 (100,158)

英國 4,384,952 (127,224)

意⼤利 3,717,602 (112,861)

⼟⽿其 3,689,866 (33,201)

⻄班牙 3,336,637 (76,179)

德國 2,951,829 (77,895)

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