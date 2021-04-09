【本報訊】大律師公會主席夏博義接受有線新聞專訪時指，選舉制度被修改後，引入新的資格審查，或因限制市民選擇而違反人權法對於選舉權的保障：「人權法列明市民有權參與公眾事務，通過自由選出代表，不等於不可以有審查，因為有些條件或會令人不合資格，例如刑事定罪或檢控。但問題是審查工作會否公平地做，審查工作會否變相限制市民的選擇，這是一個大問題，目前我不認為大家有答案。」

早前提出希望爭取修改國安法的夏博義，又在該訪問中又提到，即使成功修例的機會渺茫，他也得嘗試。他又指，國安法只是一個範疇的一套法例，香港仍有法治：「我作為大律師，代表過幾宗國安法案件，目前所有的聆訊都處理恰當，現時放棄香港的制度是太早，我們仍然有法治。」他透露，大律師公會轄下的委員會正仔細審視國安法條文，探討值得提出修訂的地方，但無具體時間表何時會完成。

反駁建制 「自我監管一直有效」

律師會前會長蘇紹聰日前接受建制派報章訪問中提出，法律界中有律師團體變成政治團體，質疑是否適合繼續自我監管，被指是針對大律師公會。大律師公會昨回覆本報反駁指，公會一直嚴格按照《法律執業者條例》及公會的章程所賦予的權力處理其事務，包括公會會員的註冊和操守：「數十年來，大律師公會在行使上述自我規管權力時，一直有效地履行其職責，並認為沒有充份理由作出任何重大的改變。」

公會又指，根據大律師公會的《規則》、《規例》及《附例》，公會有責任捍衞、維持、維護和完善司法的獨立、法治、《基本法》、《香港人權法案》及司法公義的執行：「公會將一如既往地維護上述的價值觀，尤其在捍衞法治方面。」