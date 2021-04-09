【本報訊】北京閹割香港民主選舉制度，上月被七大工業國外長的聲明炮轟削弱獲《中英聯合聲明》保障的言論自由，新民黨立法會議員葉劉淑儀向政制及內地事務局長曾國衞建議，政府應一次見過召見外國總領事，當面責罵他們，反問他們北京修改選舉制度如何違反《中英聯合聲明》，然後請他們收聲。曾國衞回應指，「所謂歐美國家」顛倒黑白是非，政府會盡力解釋。

「質佢哋一輪叫以後收聲」

閹割選舉制度的修例法案將於下周首讀，立法會相關小組委員會昨開會討論，葉劉淑儀聲稱，上月12日七大工業國外長發表聲明，譴責北京今次修改香港選舉制度，是違反《中英聯合聲明》，但她指《中英聯合聲明》並沒「半粒字」提及立法會如何組成、選委會、北京有承諾民主和普選。

她斥責外國批評是子虛烏有，「屈我哋」，她建議政府應當面批評相關的駐港總領事：「不如你叫晒啲批評北京嘅總領事或代表嚟，當住佢哋面鬧一次，拎住本《中英聯合聲明》，有邊條違反咗，質佢哋一輪，叫佢哋以後shut up（收聲），太唔公道吖嘛！」

曾國衞回應指，由過去港版國安法至今「完善」選舉制度，「大家都有目共睹，嗰啲所謂歐美國家係不分青紅皂白，甚至是顛倒黑白是非，不斷抹黑攻擊，甚至嘗試干預我哋本地事務」。他指，港府亦會盡力進行解釋及重申立場。