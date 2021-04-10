由林鄭擔任總領袖的香港童軍總會繼續知法犯法。繼上月27日晚舉行畢業禮兼百人晚宴被揭發後，短短兩星期《蘋果》又再發現，前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷今晚（10日）在尖沙嘴香港童軍中心筵開34席舉行榮休宴，招待逾百人，童軍中心的酒樓更疑協助「造數」，訛稱今晚無宴會，但被揭發收銀位置旁有「余煥懷榮休晚宴 全埸34席」的紙張，並試圖掩蓋。

一晚逾百名會員出入

榮休晚宴設於童軍總會8樓粵品匯，場外貼有「只限會員」的告示。百多名賓客傍晚6時許陸續到場，先同層的香港貝登堡聯誼會招呼酒水，並安排出席者領取紀念品及拍照等，更表明粵品匯不准拍攝。

記者晚上到場，從現場視察，超過百名會員出入聯誼會，而酒樓每圍枱只設4人座。記者表明身份後，欲向粵品匯查詢今日是否有宴會，酒樓職員表示今日並沒宴會，埸內均為「散座」，又稱酒樓只接待會員，現已滿座。

疑「造數」避違限聚令

記者再追問今是否余煥懷的榮休宴，職員再一次否認。惟記者及後發現酒樓前台收銀位置放有一張「余煥懷榮休晚宴 全埸34席」的紙張，並疑將每5席劃分不同區域。記者欲取其對質時，酒樓職員即刻意掩蓋並取走，及以粵品匯屬私人地方要求記者離開，並稱「呢度冇主辦單位」。

記者另發現酒樓「訂位簿」，寫明由不同客人訂5席，每席4人，疑「造數」避開現時限聚令下，「任何宴會活動的人數均不得超過20人」的規例。

記者亦有向同層的香港貝登堡聯誼會查詢，職員否認今日有聚會，稱入內只招待會員，並示意記者自行找童軍總會查詢。記者致電余煥懷，問他是否今晚於童軍總會舉行宴會，惟余未有回應後便收線。

任九龍小型足球總會主席

余煥懷榮休前為香港童軍總會九龍地域副地域總監（常務），現時亦擔任九龍總商會、香港又一村獅子會、花花足球會等擔保公司董事。2019年1至4月期間，旺角區少年警訊、九龍小型足球總會和晉峰足球會曾合辦青少年足球訓練班，余煥懷亦以九龍小型足球總會主席身份，與旺角警區副指揮官莫慶榮等主持開球禮。

莫慶榮於2016年大年初二旺角「魚蛋革命」當晚擔任機動部隊指揮官，被指曾大叫：「打X散啲暴徒，向前行，唔好畀佢停！」莫於「反送中運動」期間擔任西九龍應變大隊副指揮官，亦多次就「反送中」案件上庭作供，現為機動部隊副校長。

「會址」入座率總人數連職員不得逾容納量一半

記者翻查過民政事務總署資料，「香港貝登堡聯誼會」並非在「持合格證明書會社」名單，但發現「香港童軍總會總監俱樂部」為「持合格證明書會社」，報稱地址正為「柯士甸道8號香港童軍總會中心8字樓」。「香港童軍總會總監俱樂部」同時持有「會社酒牌」，並報稱相同地址，持牌條件為店舖總人數連同職員在內不得超過313人。

在《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）和相關公告下，「會址」（即專供會社及其會員長久或暫時地使用的房產或其任何部份）雖可開放，但進入人士進入前須量體溫、戴口罩，會議室或多用途室房間人數不可超過容納量的50%。

而「會址」若設有餐飲處所，亦須遵守有關規定，包括人數不得超過該處所通常座位數目的50%、不得多於 2/ 4人（視乎餐飲業務處所類別）同坐一桌，以及宴會活動的人數在任何時間不得超過20人等。

疫情下照搞結業晚宴 警接報調查場內警員擋駕

童軍總會早前被揭發，舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業禮兼百人晚宴，出席者包括去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君等。當時警方曾到場了解是否涉違限聚令，但據悉，有出席宴會的輔警前高層及現職警務人員出面「擋駕」，聲稱宴會屬私人地方，並無違規。

童軍總會於本月8日更新告示指，進行實體童軍活動時必須做足防疫措施，又指明「如必須進行一整天的活動，活動負責人須作出妥善安排，避免進行集體用餐」；但今疑「自打嘴巴」舉辦宴會。

警方食衞局避回應 指「提醒身邊人守法」

食衞局回覆《蘋果》查詢時無正面回應個案，僅稱有關執法事宜的詳情，請向相關執法部門查詢。

警方則指，今日（10日）暫未收到相關報案或投訴。警方未具體指會否跟進今次事件，但稱與其他政府部門一直積極攜手抗疫，會按既定程序，及考慮實際情況，根據《預防及控制疾病條例》（第599章）所訂明的罪行，採取適當的執法行動。

警方又指，要防止疫情擴散，除了執法，市民自律亦非常重要。警方呼籲市民遵守規例，並提醒身邊人守法，在目前公共衞生面臨威脅的時候，共同為抗疫工作努力。

《蘋果》亦就今次事件向香港童軍總會查詢，正等候回覆。

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