【本報訊】港鐵近年多項工程屢次超支延期，其中荃灣綫新訊號系統原於2019年投入運作，惟前年3月試行系統時發生列車相撞意外，測試需即時暫停，當時預料延後四年至2023年完工。港鐵昨透露，於2023年完成工程「極具挑戰性」，正盡力追趕進度。有立法會議員質疑，如港鐵重新編寫主、副系統，難於限期前完工。

「2023年完成極具挑戰」

相關工程2019年3月測試新訊號系統時發生列車相撞意外，港鐵與承辦商之一的泰雷茲﹙Thales）調查後相信，事故源於主、副系統轉換至備用系統時出現軟件編程錯誤。港鐵車務總監李家潤昨在會上解釋，事故後港鐵需確保安全才可恢復實地行車測試，繼而影響工程進度。

李家潤表示，希望大眾明白更換訊號系統是一項「十分複雜嘅大手術」，要在2023年完成工程極具挑戰性，會以此為目標追趕，亦已處理事故的賠償問題。港鐵車務工程總管吳偉鴻表示，工程進度受多個因素影響，包括技術工作複雜性高、承辦商在加拿大的軟件測試工程受疫情影響等，將督促承辦商加快進度。

實政圓桌田北辰質疑，港鐵如需因應事故重新編寫系統，工程絕不可能在2023年完成，以他了解造價亦由33億增至約60億元，認為港鐵面臨危機，「隨時2025、26都唔掂，張bill到時過百億㖭」。

此外，沙中綫2018年被揭發偷工減料，包括剪短鋼筋、建築物沉降超標等，但三年來仍未有任何官員問責下台。多名議員昨討論沙中綫專家顧問團的最終報告，鄭松泰質疑，報告揭示政府及港鐵監管不力，至今卻仍未有人被檢控，「即使畀警方傳召去調查都係冇，承建商都冇喎」。

運房局長陳帆回應指，屋宇署曾就工程質量問題進行研訊，但因涉及司法程序他不便透露詳情。港鐵行政總裁金澤培則稱，與工程相關的總監及總經理均已離職。