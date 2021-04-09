德國BioNTech復必泰mRNA武肺疫苗恢復接種以來，預約與接種數字一直高於中國科興滅活疫苗。政府周五晚上公佈4月9日的疫苗接種數字，單日有約1.8萬人接種第二劑BioNTech復必泰疫苗，科興疫苗則有約1.13萬人打第二針。第一針的接種人數同樣是BioNTech高於科興，BioNTech的預約人數更較科興高逾兩倍。

BioNtech復必泰疫苗於本周一開始復打，5日內共有約72,900人接種第二針BioNtech復必泰疫苗，累計至今有約20.03萬人已接種首針BioNtech；科興則累計有約12.76萬人已接種第二針，34.08萬人已打首針。

疫苗接種計劃自2月26日正式展開，周五（9日）已是開打第43日，總計約有54.31萬人已接種第一劑疫苗，約20.05萬人已接種第二劑疫苗，但BioNTech期間曾停打12日。

截至9日晚上8時，過去24小時約有4.33萬人接種疫苗，當中約有3,300人接種第一劑科興，當中約1,700人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,600人在參與計劃的私家醫生和診所接種；至於接種第二劑科興則有約11,300人，其中約6,900人在社區疫苗接種中心接種，約4,400人是在私家醫生和診所接種。

科興第二針累計甩底率9%

在科興首劑開打第15日，共有140,700人打首劑；截至4月9日，累計127,600人在科興開打第二劑第15日接種，即共約13,100人甩底，累計甩底率有9%。

至於在8間社區疫苗接種中心接種科興的「甩底率」約為6%，21間社區疫苗接種中心接種BioNTech「甩底率」約為5%。而周五接種第一劑及第二劑BioNtech人數則分別有10,300人及18,400人。

預約人數方面，周五有約2,700人在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約9,600人預約接種第一劑和第二劑的BioNtech，較科興多逾兩倍。

10人打針後送院 7人有暈眩

另外，周五單日共有10宗接種後須送院個案，包括4男6女，介乎34至73歲，當中8人是接種BioNTech復必泰，2人打科興。有7人接種後出現暈眩，當中2人打科興，其中一人同時出現嘔吐情況；5人是打BioNtech復必泰，當中2人同時出現氣促，其中一人並出現胸部不適，另有一人出現暈眩外，亦有中央胸痛。另有3人接種BioNTech復必泰後出現雙臂有出疹、頸部腫脹及難以吞嚥，以及高血壓、心悸及心電圖異常。10人均情況穩定，除一人要留院觀察外，其餘9人經治療後均已出院。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！