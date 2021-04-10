前問責局長、現教大公共行政學系研究講座教授張炳良認為，北京先後推出《國安法》和「完善」香港選制，「既針對過去兩年紛亂、突出『國家安全』主旋律，也全面調整『一國兩制』的具體操作，進入『二次過渡』的新時期。」而香港的政治生態出現變化，「港式民主經已易軌」，年輕人應「擺脫種種心障，不要聽消沉或虛妄的話」，並且「做好香港，才能唱好香港。」

張炳良在港台節目《香港家書》中先回顧，指03年《基本法》23條立法失敗，令中央懷疑港人是否「愛國」，繼而希望港府推行國民教育；07年中央提出普選時間表和路線圖，卻因政治互信走下坡；14年的佔中無法突破政改困局；前年反修例事件，就是「一些抗爭者以為在用盡一切手段爭取民主自由」，可是中央覺得是「一場罔顧法紀、衝擊政權、挑戰國家的動亂。」

張認為，2019年的香港「走了樣」，「變成一個但求政治正確、撕裂分化、競相民粹、可以用正義去合理化暴力和破壞、失去兼容的城市」，惟政府也是責無旁貸。

籲年輕人擺脫心障 勿聽消沉或虛妄的話

對於北京推出被稱為「組合拳」的《國安法》和「完善」選制，張覺得在加上美國視中國為敵、攬炒派把注押在美國下，北京以「組合拳」來確保全面管治權和「愛國者治港」、突出國安主旋律，使香港進入「二次過渡」的新時期。

他相信在北京落重藥下，政治生態必出現變化，而香港能否亂後大治則尚未可知，但肯定「港式民主經已易軌，過去各方面的努力不少白費。」而且香港已經「回不了頭」。

張炳良相信，決定香港命運是香港可對國家起甚麼作用，故寄語年輕人要腳踏實地，「做好香港，才能唱好香港；要國際上不忘記香港，靠的不是香港的淪落，而是靠香港重新站起來」，並且「擺脫種種心障，不要聽消沉或虛妄的話」，因為「悲情只會助長無望、『弄假成真』。」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！