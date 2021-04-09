【本報訊】一方有難，八方支援。海關前日以違反《消費品安全條例》未在貨品貼上中文警告標籤為由，搜查黃店阿布泰及扣貨拉人。事件引起市民反彈，昨日不少市民由日至夜買爆阿布泰撐場，有人豪花千元購物「大懲罰」，多區門市出現購物人龍，其中太古康怡及金鐘分店最墟冚，有市民揚言即使阿布泰賣「泰國空氣」也會支持。

「#買爆阿布泰」昨熱爆互聯網，不少市民上載到阿布泰購物後相片，藝人阮民安在阿布泰門外拍攝手持大批戰利品的相片，寫上：「你越打壓，香港人只會越堅持。你扣，我哋就掃佢貨，掃到阿布泰清倉為止。」資深傳媒人潘小濤亦轉載：「買爆阿布泰，去就近一間懲罰阿布泰。」

阿布泰各門市由早到夜都見人龍，其中太古康怡廣場分店午飯時間打蛇餅，人龍排到後樓梯，高峯時至少50人排隊，雖要輪候半小時才能購物，但市民未有怨言，購物後攜着大包細包離去。林先生自稱並非阿布泰常客，但批評海關明顯針對阿布泰，決定來購物「懲罰」，「做返啲香港人應該做嘅嘢」，並寄語：「香港人加油！老細加油！」

笑言出「泰國空氣」也支持

金鐘廊分店下午有近百人排隊，商場保安在場維持秩序，有人把貨物塞爆兩個購物籃，亦有人手持多盒港製口罩排隊付款，有市民避開午飯時間改4時前去，竟見數十人已在排隊，大失預算。至6時下班時間，至少百人排隊，十分墟冚。購買多隻「雞公碗」及飲料的王先生指是阿布泰熟客，稱因海關行動前來撐場，花費約1,000元，「比平日多，平日買小食、口罩，今（昨）日就買多啲」，更有市民笑言阿布泰出「泰國空氣」也支持。

鑽石山荷里活廣場分店早上亦大排長龍，李小姐怒批海關針對性執法，「香港咁多間都有賣泰國嘢，你偏偏唔捉，係要捉呢間，我覺得係純粹政治因素」，質疑海關小題大做，「好離譜，好想講粗口鬧呢個政府、呢個海關」。她認為行動最實際，最終花了700元購買凍肉和腳貼以示支持。熟客陳女士則花1,200元購買日用品和食物，惟未能買到一款含薑洗頭水感失望，她稱「店員話可能就係俾佢收咗嘅嗰批貨」。