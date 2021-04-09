【本報訊】藝人蔡卓妍（阿Sa）的女粉絲涉恐嚇阿Sa 「唔講真話就上去大屋放火」一案昨續審，粉絲自辯時大談自己身世，曾「宅」在家長達五年，又妒忌新出生姨甥；後來因覺阿Sa「唱歌幾好，人品唔錯」才封為偶像，卻發現Facebook出現假阿Sa賬戶。她先後去找英皇娛樂、楊受成及警署都不受理，才在阿Sa的ig賬戶留言，強調：「我鍾意阿Sa！我點會嚇佢！」

被告趙凱怡（31歲）昨透露，小學時已被診斷學習遲緩、智商較低，有自閉症及亞氏保加症，為人固執偏執，升中後感到難以跟同學相處，曾轉讀技能學校。她投身社會工作後因感到很辛苦，每工作一兩天便請辭，曾留在家看電視長達五年，其後重投社會，在超市任保安員。

被告憶述，已婚胞姊的小朋友出生後，她因擔心家人只關注姨甥，她有少少妒忌。被告直言喜愛做小孩子，因有父母照顧，感到有安全感。她因「想做返BB」、「唔想做阿姨」而自行買奶樽。她被捕時曾向警員稱，她涉案是為了引起阿Sa注意，是小朋友行為。

稱買奶樽想做返BB

被告昨稱覺得阿Sa「唱歌幾好，人品唔錯」，自2016年開始追隨阿Sa，得知有人在facebook冒充阿Sa設立賬戶後，用不同渠道通知阿Sa，例如交信到英皇娛樂公司及facebook總部，亦試過到警署查詢，但都沒人理會她，令她很不開心。

被告看雜誌得知阿Sa與男友石恆聰住筆架山道6號，去年2月起到訪五、六次，同月24日更在大宅木板上塗鴉，寫上「我每天都打假感到好討厭，上英皇娛樂又不理，霍汶希不理，楊受成又不理」、「被呃40萬人民幣」等字寫於木板上。她以為大宅裝修完成後木板會被丟棄。

去年3月2日被告在阿Sa的Instagram賬戶留言「唔講真話就上去大屋放火」，另外又在自己賬戶標籤石恆聰，寫下「X你老母，信唔信我聽日去筆架山道6號畫花你木板」。她昨說：「我鍾意阿Sa！我點會嚇佢！」又稱「好多人喺網上亂咁講嘢，冇諗過後果咁嚴重」。

控方盤問時，被告同意易地而處，若有人對她稱會「放火燒」，她也會感驚怕。辯方結案陳詞稱，被告智力猶如12歲少女，與正常人不同，望裁定她罪脫。案件下月5日裁決。

案件編號：KCCC746/20