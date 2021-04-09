【本報訊】旅發局推出「賞你住」酒店住宿折扣活動，結果開放申領第一秒即淪為「唔想你住」活動。按計劃，參加者昨早10時起可向參與酒店預訂房間，名額兩萬個。活動網站早上10時即逼爆「死機」，多間酒店訂房熱線繁忙未能接通，有酒店不足一小時已爆滿，怨聲載道。

「邊個天才諗嘅屎橋」

參加者3月26日至5月31日期間於本地零售及餐飲實體店消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，可換取500元酒店住宿計劃折扣。由今早10時起至5月31日，參加者可根據參與酒店名單及聯絡方式，直接聯絡酒店預訂。截至昨晚7時，140間參與酒店中有80間已滿額。

記者昨早10時登入賞你住網站，但網站已經癱瘓。旅發局呼籲參加者直接向酒店預訂，但多間酒店訂房熱線均線路繁忙。其中銅鑼灣Holiday Inn和海洋公園萬豪酒店一小時內名額已滿；荃灣汀蘭居則表示，由於反應非常熱烈，熱線電話未必能立即回應，要求有興趣客人電郵提供包括收據的資料查詢。旅發局昨午就活動網站問題致歉，網站至下午3時才恢復正常。

如心酒店集團市場營銷總監蔡慧詩表示，旗下四間酒店參加「賞你住」，其中三間早上11時半已滿額，餘下銅鑼灣僅餘小量名額。

網民鬧爆旅發局未有吸取去年舉辦「除夕大抽獎」教訓，投訴「又要搶又要使八嚿水又要SEND EMAIL，SEND咗又唔知中唔中，完全浪費時間，邊個天才諗呢啲屎橋出嚟？」有網民更發現部份酒店懷疑抬價，令500元折扣「大打折扣」。

資訊科技商會榮譽會長方保僑批評，旅發局低估活動吸引力，「一開始可能有過萬人，甚至更多人上網站，先令到網down咗」，今次出現低級錯誤，「真係好難睇」。他指，只要加大網站容量和設網上排隊系統，便可解決問題，「排隊系統都係10至20萬，𠵱家有啲仲係現成可以用，仲平啲」。旅發局發言人表示，暫時排除因太多人登入而出現故障，詳細原因有關部門正在調查。

旅遊界立法會議員姚思榮指，事件反映旅發局對硬件太有信心，同時低估公眾反應，促請旅發局總結經驗。