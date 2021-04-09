【連環追殺】

【本報訊】因參與民主派初選而被指違反國安法、目前正被還柙的民主黨立法會前議員尹兆堅，以及早前獲准保釋的民主黨立法會前議員黃碧雲，昨日分別被落案起訴《立法會（權力及特權）條例》第17條一項及兩項藐視罪，涉及去年10月立法會的兩個事務委員會上選舉正、副主席的事宜，料當中涉及重複投票，兩人下周二須上庭應訊，黃碧雲兩條控罪各以1,000元現金保釋。協助黃碧雲的律師何俊仁認為，藐視罪有六個月的提控時限，因此認為警方把握在限制期內「告咗先」。

民主黨昨日發出訊息指，正被還柙的尹兆堅再被落案起訴，據知涉及去年10月16日環境事務委員會主席選舉，下周二須上庭應訊，民主黨已經安排律師協助尹兆堅。

何俊仁：警趁起訴時效內告咗先

涉民主派初選案現正保釋的黃碧雲昨日晚上8時35分抵達油麻地警署報到，其間油尖旺區議員曾自鳴陪同到場。被問及會否擔心如尹兆堅遭加控藐視罪，黃碧雲表示「唔擔心得咁多」，之後便走入警署。

協助黃碧雲的律師何俊仁透露，黃碧雲即場被加控兩項藐視罪，分別與許智峯及尹兆堅於去年10月15日發展事務委員會和10月16日環境事務委員會選舉正、副主席時有關，兩條控罪各以1,000元現金保釋，黃須於下周二下午2時半於東區裁判法院提堂。何俊仁指，藐視罪的控告時效為六個月，認為警方今次做法是「告咗先」。

去年10月16日，立法會九個事務委員會繼續選舉正副主席，當時擁有40名委員的環境事務委員會進行主席選舉，但最終卻收回41張選票，故要再次投票。

當日主持會議的何君堯指出，他檢查選票時，發現其中一張票是房屋事務委員會的主席選舉選票，而兩個事務委員會的選票顏色是一樣的。何君堯指其後翻看閉路電視片段，發現黃碧雲於房屋事務委員會中曾經拿走該會議的主席選舉選票，並將該選票交給尹兆堅，尹其後於環境事務委員會的主席選舉投了兩票，所以最終秘書處收回41張選票。何君堯其後向警方報案，指二人除了違反《權力及特權法》外，亦涉有盜竊、串謀行騙行為。

去年10月15日，前民主黨議員許智峯在發展事務委員會選舉正、副主席時，曾經與當時黨友黃碧雲、議會陣線毛孟靜先後到主席台前舉手要求推薦人選，被六名保安分隔阻止。

工作人員點票期間，主持會議的謝偉銓指控許智峯「擅自拎走咗三張選票」，建制派起哄要求謝偉銓報警處理許智峯「盜取選票」。立法會秘書處按照議員要求，並在立法會主席知悉此事並同意下報警處理。