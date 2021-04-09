【本報訊】配合政權封殺言路，廣播處長李百全「再獻新猷」，屢獲國際殊榮的王牌節目《鏗鏘集》再被咬住不放。本報獲悉，港台管理層下令《鏗鏘集》原有班底的拍攝工作必須暫停，現階段只可繼續做資料搜集。據了解，下周播出的一集，疑因負責的文教組人手不足，須聘請外判人員製作。

《鏗鏘集》以往一直由公共事務組團隊負責，惟早前傳出李百全下令由綜合節目組和文教及康體組插手製作。綜合港台消息，港台管理層再下令叫停《鏗鏘集》原有班底的所有拍攝工作，原因是節目內容未經管理層批准，直至獲批後才可恢復拍攝，原有班底只可繼續為報道做資料搜集。據知，他們正在製作的報道主題包括「三無大廈」、環保議題等，同樣要暫停。

下周集數聘外判製作

至於綜合節目組及文教組插手的《鏗鏘集》製作工作，是否也接獲同樣指令，消息表示暫不清楚，但下周一播出的《鏗鏘集》也不是原有班底的作品。另一消息人士表示，下星期一的集數由文教組製作，但文教組疑人手不足，聘請了外判人員製作，批評管理層浪費公帑來掩飾抽起節目的舉動，李百全藉行政為由，企圖癱瘓《鏗鏘集》原有班底工作，「佢（李百全）一日自己唔批，《鏗鏘》一日都唔可以做嘢」。

港台沒有正面回應事件，僅指港台節目內容、人手及播放安排，全屬內部編輯事宜。

商務及經濟發展局長邱騰華昨回應港台連串自閹行動時稱，李百全是按照港台檢討報告提出的意見，以作為港台總編輯的身份展開工作。港台製作人員在製作節目上遇到困難，需要上報，尋求管理層意見外，廣播署長作為總編輯亦應該恰如其分承擔責任，局方會繼續支持李百全的工作。