【本報訊】 47人因民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，起初15人獲總裁判官蘇惠德批准保釋，但律政司要求高等法院撤銷當中11人保釋。國安法指定高院法官杜麗冰早前批准彭卓棋、何啟明及柯耀林保釋、但拒絕張可森及郭家麒保釋，昨頒下書面理據。杜官指有份簽署「墨落無悔」的彭雖措詞強烈，但他鼓勵年輕人去大灣區發展，反映他非「反中」，故准他保釋。至於張可森，律政司指控他起草「墨落無悔」聲明，更發表「攬炒」的煽動性言論；杜官認同張有推動「攬炒」的決心，故拒批保釋。

判詞引述律政司的覆核理據，指上述五人去年參與「35+」民主派初選，企圖奪取議會控制權，並以否決財政預算案為手段，迫使行政長官下台，沒足夠理由相信他們保釋期間不會再犯。

其中彭卓棋簽署了「墨落無悔」聲明書，選舉宣傳單張亦提倡「攬炒」，他更公開表明當選後會對抗政府、支援街頭抗爭。辯方曾反駁指，有關言論純粹是選舉修辭；彭於大學畢業後創業，並鼓勵年輕人去大灣區發展，他擔任區議員時亦與政府緊密合作。杜官認為彭的措詞強烈，但他過去做社區工作，又鼓勵年輕人去大灣區發展，反映他並非「反中」。

民協何啟明則被律政司指他勝出初選後報名參選立法會，有份推動「35+」計劃的；柯耀林則在論壇上促請市民支持「35+」，以及具抗爭意志的候選人。辯方反駁，何從沒提倡「攬炒」，亦曾向選舉主任表明，當選後所有投票決定均會與民協商討，不會反對所有議案。擔任區議員的柯則熱心服務，曾獲行政長官社區服務獎，更表明願退出政界及社福界以令法庭安心。杜官認為有足夠理由相信上述三人不會繼續危害國安，故批准保釋。

官僅稱沒足夠理由批准郭家麒

至於被拒保釋的張可森，律政司指控他參與起草「墨落無悔」聲明書，並要求初選候選人簽署，又批評拒簽的街工成員，反映他在初選中擔任重要角色。張並於去年6月發表網上帖文，稱「要求攬炒，就係話比（畀）全世界聽，制裁中共呢個綁匪唔好留手，唔好因為香港呢個人質而有任何顧慮」。在選舉單張中，亦有「我將不惜一切代價，帶領香港重光」等煽動性字眼；其後在選舉論壇上，再重申想「攬炒」。辯方反駁稱，張現已改變，已結婚且妻子懷孕，打算辭任區議員。

最後，有關前立法會議員郭家麒，律政司指他聯署要求美國國會通過香港人權及民主法案，並要求美國政府制裁本港官員，指郭具強烈政治聯繫，且長期參與社運，有重犯風險。辯方則指郭自2004年起從政，不但投票支持政府議案，亦在多個議題上與政府合作，選舉延期後，已沒參與任何與初選有關的活動。

杜官只說沒足夠理由相信張、郭二人不會繼續危害國安，故拒批保釋。

案件編號：HCCP111、112、116、118、119/21