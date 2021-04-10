已被還押個多月的前立法會議員毛孟靜，向來關注動物權益。有毛孟靜朋友探望過毛之後表示，毛孟靜十分掛念自己的愛犬，又寄語動物界人士努力，「掛住毛孩、掛念我們動物界。」

毛孟的靜朋友形容，毛的身體有點虛弱，被還押的這段時間，她瘦了3公斥，並需要服藥。這位毛孟靜朋亦指，毛孟靜在動物界中是非常受人敬重的人，因為她會為動物、毛孩着想，而且近日天氣轉涼，毛又會擔心朋友衣衫不夠。

被還押的期間，毛孟靜無法親手摸摸愛犬Marble。毛的朋友指，毛孟靜很掛念Marble，想着Marble一定在家中找她，她亦叮囑朋友努力，並且向動物界的朋友問好，希望他們「掛住毛孩、掛念我們動物界。」而毛的朋友則希望毛能夠早日平安回家。

寫信給36人信件收集點

譚文豪：旺角通菜街2Q-2Z號鴻輝大廈地下7號舖「一日三餐」

王百羽：天恒邨恒麗樓地下

劉頴匡：沙田顯徑邨顯祐樓地下8號

張可森：屯門石排頭路15號翠林花園地下11B號舖（潘智鍵區議員辦事處）

胡志偉：九龍黃大仙雙鳳街16號1樓（鄧惠强議員辦事處）

林卓廷、尹兆堅：九龍彌敦道776-778號恆利商業大廈4樓﹙民主黨總部﹚

范國威：將軍澳毓雅里9號慧安商場一樓B190室

譚凱邦：荃灣蕙荃路22-26號綠楊新邨平台地下（近H座） 或馬灣大街村中218號地下B室

余慧明：尖沙嘴柯士甸路20號保發商業大廈1603室

伍健偉：天水圍嘉湖+WOO一期251室（關俊笙、林進及侯文健議員辦事處也代收）

岑子杰、梁國雄：長沙灣永明街3號泰昌工廠大廈4樓B2室（社會民主連線收）

「快必」譚得志、「慢必」陳志全：九龍灣宏光道7號興力工業中心619室（人民力量收）

朱凱廸：元朗水邊圍邨康水樓地下101室

岑敖暉：上環郵政局郵政信箱33854號

袁嘉蔚：田灣田灣邨田麗樓地下8號

何桂藍：九龍中央郵政局郵政信箱73962號（信封面毋須註明收件人）

黃之鋒：九龍中央郵政局郵政信箱73962號 （信封毋須註明姓名）

吳敏兒：九龍彌敦道557號永旺行19樓（信封面註明：去信予吳敏兒）

徐子見：柴灣漁灣邨漁順樓地下29號舖（信封面請註明：和你做筆友／和你寫—給子見）

其他被囚者：九龍荔枝角青山道485號九龍廣場1101室（由石牆花代寄送）

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！