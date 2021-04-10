立法會下周三（14日）將首讀閹割香港選舉制度的法案，主席梁君彥今早出席電台節目時否認新制度是民主倒退，形容過去2屆立法會出現「亂象」，香港的民主進程「出軌」，聲稱中央動手術是要阻止「車毀人亡」。他又說，北京沒有修改《基本法》有關最終達至普選的條文，相信在「正軌」上會更容易達到普選目標、繼續前進。

梁君彥否認新選舉制度是民主倒退，推說立法會過去幾年出現「亂象」，反問「如果咁叫民主，而家（選舉制度）係咪會更加民主呢？真係可以做到嘢呢？嗰陣（上年度立法會）嘅民主係咩都做唔到，令到議會癱瘓、成日拉布，亦都有人為咗一條唔係咁可怕、無咩事嘅法例（《國歌法》立法會三讀）去倒屎倒尿，令到議會唔能夠運作，嗰啲係咪民主呢？」

他續說，本港民主進程「出軌」，今次中央動手術將火車重回正軌，若然火車在出軌下繼續前進，只會「車毀人亡」。他認為，雖然地區直選議席減少，但中央在修例時沒有修改《基本法》45條和68條，認為只有在「正軌」之上才可以走回普選目標，「有個好目標可以繼續前進」。

「拎幾張提名票都叫屈辱，係唔係要考慮唔好參選？」

新選舉制度下民主派難以入閘，梁聲稱反對派的聲音仍可以進入立法會，強調新選制不會排斥任何人，只阻止「叛國者、不愛國者」當權，而他眼中反對派陣營也有愛國者，惟近年被激進反對派佔領山頭，相信在議會「回復正軌」後，有志之士可以參選。

立法會參選人需要向選委會5大界別，每個界別至少獲2個提名。梁稱，立法會議員要有廣泛認受性，只要參選人可以解釋自己的政治理念，爭取提名並不困難，更指民主派若然認為爭取5大界別提名等同「屈辱」，就要重新考慮是否參選，指立法會議員經常面對公眾批評及謾罵，「大家如果想為香港做嘢，少少屈辱又算咩事呢」。他相信，會有不同光譜的人進入立法會。

料會期改1月開始 否認建制派是橡皮圖章

梁君彥相信，日後立法會每屆的會期將會改由1月開始，任期為4年一屆。提到愛國者的質素，梁君彥聲稱，建制派一直「都好努力」，但傳媒和市民只着眼於泛民經常拉布、「搞破壞」，令市民未必聽到建制派的聲音，又否認建制派是「橡皮圖章、求求其其」，稱建制派與政府開會時都是「火花四射」。

他又為開會時會議廳人數少辯解，稱有時議員不在會議室，只是在辦公室內聽會議內容，或者會見市民、業界等，最重要是輪到該名議員發言時出現在議事廳。他形容世界上不少議會開會時都是「小貓三幾隻」，香港議會開會時並非特別人少。而議事規則委員會亦正研究再修改議事規則，包括修訂法定人數、委員會人數等。

至於下周三立法會將加開會議，首讀「完善」選制的綜合條例草案。梁君彥預計，法案委員會將在下星期六（17日）舉行首次會議，秘書處已預留至少數十小時的會議時間，在密集式開會下，相信審議時間足夠，委員會會全力審議。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！