【香港民研】

【本報訊】特首林鄭月娥日前稱香港選舉制度「完善」後不是民主倒退，但連建制派支持者也不同意。香港民意研究計劃昨公佈民調，49%非民主派支持者認為北京修改香港選舉制度，將令香港社會與民主普選的距離拉得更遠，37%非民主派支持者反對成立資格審查委員會。學者批評，北京整頓香港選舉與民主目標背道而馳。

學者：證北京舉動不得人心

香港民意研究計劃上月31日至本月7日，成功以電郵訪問逾7,000名12歲或以上港人。結果顯示，整體而言有68%受訪者認為北京「完善」香港選制，將令香港與民主普選的距離，變得很遠或較遠，相反認為變近的只有10%。61%人反對成立資格審查委員會，篩選候選人。

值得留意的是非民主派對今次北京做法的反應，49%非民主派支持者認為北京修改香港選舉制度，將令香港社會與民主普選的距離拉得更遠，只有16%認為會變得更近。此外，37%非民主派支持者反對成立資格審查委員會，支持的不足一半，僅47%。

香港浸會大學政治及國際關係學系副教授、選舉觀察計劃成員陳家洛則指，今次民調證明今次選舉改制與民主目標背道而馳，有篩選的選舉制度不能獲市民接受。他相信，今次北京修改選舉制度明顯不得人心，日後市民或會以白票表達不滿，毋須任何人鼓吹。