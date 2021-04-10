北京閹割香港的民主選舉，不少界別在選委會的議席上面對「滅組」、由選舉產生的議席大幅減少、改由當然委員吃政治免費午餐，其中「體育、演藝、文化及出版界」的議席，由以往60席，大減只餘30席。特首林鄭月娥今日竟向體育界指，「感謝大家對完善特區選舉制度的支持」。

林鄭今日出席香港傑出運動員選舉頒獎典禮，致辭時扯到北京修改本港的選舉制度，「擦鞋」指全國人大常委員「完善」特區的選舉制度，聲稱為一國兩制行穩致遠打下重要基礎，認為這與體育界息息相關：「事實上，香港運動員以『中國香港』名義參加國際比賽，本身就是一國兩制的體現。」

她隻字不提今次中央將「體育、演藝、文化及出版界」的選委會議席由60席，大減一半至30席，只是避重就輕說該界別繼續是選委會及立法會的組成界別，選委會中的30位委員，將更具有廣泛代表性和與業界有緊密聯繫，然後她在沒有人在現場公開支持中央修改選舉制度下，自說自話，稱「我感謝大家對完善特區選舉制度的支持。」

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