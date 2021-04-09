澳門政府周五透露，一名原應接種第二劑中國製國藥武肺疫苗的市民，錯誤接種了德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，並揭發他是自行修改記錄，謊稱自己接種第一劑為BioNTech復必泰疫苗，並預約打第二劑BioNTech，最終成功接種後，醫護人員才驚覺出錯。

澳門衞生局指周五下午收到接種中心有關通報，涉事人士於3月11日在海洋衛生中心接種了第一劑國藥滅活疫苗，隨後在預約系統預約接種第二劑，但當時選擇了德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，並於周五（9日）再到海洋衛生中心接種BioNTech。

當局指經調查，該名市民預約第二劑疫苗時，系統自動偵測到其已接種第一劑國藥滅活疫苗，但市民自行修改自己接種了第一劑德國BioNTech復必泰mRNA疫苗，並預約接種第二劑，周五到衛生中心接種後，醫護人員才發現他接種的第一劑疫苗為國藥滅活疫苗。

事主接種後無不適，經醫護人員檢查後健康狀況無異常，已安排稍後在衛生中心隨診。

毋須補打第三劑疫苗

澳門衛生局表示將徹查有關事件，強調接種不同種類疫苗不會增加副作用和影響其最終效力，現時未有資料顯示第一劑和第二劑接種不同種類疫苗會否增加副作用和影響最終效力；根據各地衛生部門的建議，事主不需要補打第三劑疫苗。

當局對工作人員沒有仔細核查接種記錄的疏忽向有關巿民致歉，將展開進行內部調查和改善現有流程，同時較早前已修改預約系統，限制市民自行修改預約系統內的接種記錄，以確保市民不會錯誤預約第二劑疫苗的種類。

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