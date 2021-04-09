【本報訊】首宗控告市民違反國安法煽動他人分裂國家等罪案件，將於6月23日開審。被告唐英傑日前對審訊不設陪審團提出司法覆核，指陪審團制度保障刑事法合乎公平公正，免被告遭暴政侵害。案件已排期5月10日聆訊，覆核許可申請與正審合併處理，預計需時一天，司法機構暫未公佈主審法官身份。

此外，控方早前邀請嶺南大學歷史系教授劉智鵬分析「光復香港 時代革命」口號，法庭前日拒絕全盤接納專家報告呈堂，包括不接納報告指被告駕駛插有「光時」旗幟電單車撞向警察，猶如古時策騎戰馬上戰場這部份。

官：「光時」意思是主要議題

三名國安法官杜麗冰、彭寶琴及陳嘉信昨頒下判詞解釋，指本案其中一個主要審訊議題，是涉案「光時」口號於案發時的意思；故關於涉案口號字眼的中英文意思、起源及演變等，可呈堂考慮。

至於報告涉及國安法第20及24條中條文的解讀，及判斷有關口號是否帶有條文中所寫「分裂國家、破壞國家統一」、「將香港從中華人民共和國分離出去」、「非法改變香港的法律地位」、「政治主張」的意思，法庭認為與協助理解口號的意思無關，不接納作為呈堂證供。

判詞並指出，詮釋法例乃法庭責任，條文字眼如何演繹，應由法庭自行判斷，毋須參考社會特定界別的觀點，例如歷史學家。當法庭詮釋法律一般含義，而非處理某地方的習俗或某行業的行內事務，法庭不會接納專家證供。

案件編號：HCCC280/20