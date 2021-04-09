【本報訊】屯門友愛邨愛暉樓第3座新增兩宗初步確診個案，累計染疫居民增至四人，當中三患者分別居於連續三個樓層的同座向09號單位。專家到場視察後發現有染疫單位曾改裝喉管，加裝抽氣扇，住戶又稱聞到臭味，認為大廈可能出現垂直傳播。當局昨晚宣佈向愛暉樓第3座所有樓層的09室單位發出檢疫令，將居民送入檢疫中心。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨表示，友愛邨愛暉樓第3座周三起因有兩名居民確診而需強制檢測，結果發現兩宗初步確診，其中一患者是66歲男子，4月1日起流鼻水，4日曾與數名親戚到鑽石山墳場掃墓。另一患者是6歲男童，4月2日起流鼻水，他3月22日後已無上學，但每天都到兆安苑定基閣一單位私人補習，補習教師及一起上課的多名同學須檢疫。

政府多個部門與專家昨晚到愛暉樓視察，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，居於2309單位的無病徵70歲婆婆最先發病，之後是2231單位的71歲婆婆，昨日初步確診的66歲男子及6歲男童則分別居於2209及2109單位，即有三患者單位是連續三層同座向。

兩涉事單位曾切割通氣喉

港大微生物學系講座教授袁國勇指出，愛暉樓樓齡40年，污水渠在單位內，房署近日曾復修，表面看非常新淨，但2209室及2109室的通氣喉曾切割，而且2209的廚房裝有兩部抽氣扇，廚房和廁所之間牆壁又鑿通了氣孔，估計是為加強廁所抽濕，「只要啲喉管有好細嘅罅，就算冇嘢滲出嚟都好，抽氣扇都可能會將渠裏面嘅病毒抽出嚟」。2109已將氣喉復修好，但戶主仍聞到臭味。

他推測，按各患者CT值來看，2309患者病毒最低，可能最早發病，有可能是向下垂直傳播至2209及2109單位，他建議全幢樓09室居民撤離，以免病毒經喉管傳播。而2209橫向傳播到2231，與環境無關，可能是共用電梯等公共設施而感染。09與隔鄰的10單位共用糞渠，但10單位未出現個案。

衞生署昨晚宣佈向友愛邨愛暉樓第3座2至26樓的09室單位住戶發出檢疫令，安排所有人入檢疫中心。