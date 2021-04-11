位於大埔的香港鐵路博物館早前完成一系列改善工程，碩果僅存、百年歷史的313號蒸氣火車卡完成修復，並在博物館展出。有關注鐵路發展的團體於網上發文，指百年歷史火車卡經復修後，車廂內加裝分體式冷氣機、喇叭等，與車廂環境格格不入；中車頭位置更疑因加設電視櫃，原本幾行座椅被拆走，令火車卡的歷史價值被侮辱。一直研究公共運輸政策的油尖旺區議員陳嘉朗促請康文署應拆除分體式冷氣機，盡快恢復車廂原貌。

耗600萬修復 加裝現代化設施失歷史原貌

「大埔交通」等多個關注交通發展的Facebook專頁發文，指發現百年歷史火車卡經復修後，車廂內「僭建」多個設施，例如加裝分體式冷氣機，天花板位置加裝喇叭等，車頭位置更疑因為須加設電視櫃，將幾行座椅拆走，如成一個「放映室」。

帖文提及，他們於火車內逗留短短約15分鐘，已有不止一位家長帶同子女登上火車時，向子女講解「以前嘅火車係唔應該有冷氣嘅」，亦有來火車「打卡」拍照的市民，絞盡腦汁如何避免將冷氣機「入鏡」。帖文稱，保留文物時應不損其原真性，該項目由「更新香港鐵路博物館的常設展覽」撥款，目標是令詮釋展品的方法能與時並進，妥善保存香港文化遺產，惟事與願違，「313（號火車卡）落得如此下場，恕我哋並唔認同呢筆公帑係用得其所」。

促康文署還原舊貌

一直研究公共運輸政策的油尖旺區議員陳嘉朗表示，活化文物時，當轉變其用途，難免須改動車廂內部設施，惟應顧及該文物的獨特性及其歷史價值。他指出，313號火車卡原先沒有冷氣設施，目前改裝破壞其觀感，顯得格格不入，難免惹來民間反彈，「你唔會喺架咁舊火車，見到分體式冷氣機」。他指出，署方可以採用非永久性改動方法，例如改用無線喇叭、流動式冷氣機等。

他續說，保育鐵路有別於建築物，當中有不少細節需考慮，「佢哋（康文署）用最簡單、最快嘅方法去解決，佢地冇歷史鐵路概念」。他指出，署方應拆除分體式冷氣機，盡快恢復車廂原貌，而鐵路保育應先諮詢關注鐵路保育人士等持份者意見，「唔係變到今日好似米已成炊咁嘅感覺」。

長期關注鐵路保育的發展的Facebook專頁「火車未到站」版主Aaron接受電話訪問時表示，對於康文署做法非常失望，坦言以往展出的火車卡從沒有這麼大規模改裝，斥做法失去其歷史價值意義。他明白，鐵路博物館空間有限，或需要舉行講座的場地，但改動理應顧及其價值，例如以流動式冷風機取代分體式冷氣機、投影機及投影幕取代電視櫃等，「明顯博物館對文物敏感度唔夠」。他指，署方應盡快將車廂原貌恢復，並指當局日後保育鐵路文物時理應考慮相關情況，免重蹈覆轍。

碩果僅存蒸氣火車卡 全港第二古老

翻查資料，313號火車卡於1921年投入服務，屬三等車卡，主要行駛尖沙嘴至羅湖段，直至上世紀80年代初才退役。保育313號火車卡亦一波三折，九廣鐵路早於1989年將火車卡捐贈予前市政局，當時有官員形容它具歷史價值，稱其為「碩果僅存的蒸氣火車卡」。1991年曾放在在尖沙嘴漆咸道的科學館公園展出，5年後，因公園的用地要興建歷史博物館，火車卡於1996年被運到茶果嶺的路邊，閒置逾20年後，康文署終申請撥款更新鐵路博物館，包括斥資約600萬元復修該火車卡。復修工程去年已完成，並運載至博物館內，因疫情關係，直至本月初才正式開放予公眾參觀。

文物修復辦事處館長謝志遠去年接受政府新聞網訪問時曾稱，該火車卡是香港車齡第二大的火車卡，花了歷時1年時間完成修復。他形容，團隊用好多苦功修復，仔細去除鏽蝕部份，重新塗上油漆及修補損毀時也是小心翼翼，「務求使它回復昔日風采」。

《蘋果》已向康文署查詢，有待回覆。

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