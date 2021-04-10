【疫情何時了】

【本報訊】童軍誓詞裏有一句：「對規律，必遵行。」不過凡事總有例外。香港童軍總會繼上月27日晚舉行畢業禮兼百人晚宴被揭發後，本報昨再發現前童軍會九龍地域副地域總監（常務）余煥懷在尖沙嘴香港童軍中心筵開34席榮休宴，招待逾百人，酒樓更疑協助「造數」掩飾人數，但記者發現，酒樓內收銀位置旁有「余煥懷榮休晚宴全場34席」的紙張。

榮休晚宴設於童軍總會8樓粵品匯，百多名賓客傍晚6時許陸續到場，先在同層的香港貝登堡聯誼會出席招呼酒水宴，席間出席者領取紀念品及拍照，主辦單位提示粵品匯不准拍攝。

記者晚上進入聯誼會會場，其間過百名會員出入。記者表明身份後，欲向粵品匯查詢是否有宴會，酒樓職員表示沒有，聲稱場內均為「散座」，並已滿座。

日前發告示禁集體用餐

記者再追問是否設有余煥懷榮休宴，職員再次否認。惟記者及後發現酒樓前台收銀位置放有一張寫有「余煥懷榮休晚宴全場34席」的紙張，根據上面顯示的座位表，宴會將34席劃分作不同區域，每區五席。記者欲與酒樓職員對質，職員即掩蓋座位表並取走，再以粵品匯屬私人地方要求記者離開，「呢度冇主辦單位」。

記者又發現，酒樓內一本「訂位簿」記錄了多名客人均各自訂了五席，每席四人，天衣無篷地符合法例下「任何宴會活動的人數均不得超過20人」的規定。

記者向同層的香港貝登堡聯誼會查詢，職員否認昨晚有聚會。記者致電余煥懷，問他是否今晚於童軍總會舉行宴會，對方未有回應後便收線。

法例559F《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》規定，參與任何一個宴會活動的人數，在任何時間不得超過20人，違例者最高可被罰款五萬元及監禁六個月。

童軍總會早前被揭發舉行「第一屆行政人員高級訓練班」畢業禮兼百人晚宴，出席者包括去年DQ黃之鋒參選立法會資格的九龍城民政事務專員蔡敏君等。當時警方曾到場了解是否涉違限聚令，但據悉，有出席宴會的輔警前高層及現職警員出面「擋駕」，聲稱宴會屬私人地方，並無違規。

童軍總會本月8日曾發告示，進行實體童軍活動時須做足防疫措施，「如必須進行一整天的活動，活動負責人須作出妥善安排，避免進行集體用餐」，昨晚榮休宴顯然違反總會告示。警方稱昨晚暫未收到相關報案或投訴，會按既定程序採取適當的執法行動。