【本報訊】海關選擇性執法觸發港人一連兩日買爆阿布泰，各分店大排長龍，員工密密補貨，收錢無停手。工作量雖大增，惟阿布泰員工沒半點怨言，有剛入職的旺角分店店員指，店外長期有200人排隊，需控制人流，對港人出手相助十分感動，直言「香港人好有愛」。網民稱讚阿布泰員工是爆買背後被遺忘的一群，希望對他們說聲謝謝。

網民籲向店員道謝

旺角阿布泰分店店員Kristy連續兩日負責控制進店人流，眼見顧客「幾百蚊、幾百蚊，一籃籃掃貨」，她指店外長期有200人排隊，顧客等候多時方可進入亦無投訴，面對港人踴躍支持，即使自己及同事工作量大增亦無怨言。

Kristy剛加入阿布泰，公司即遭海關大舉掃場，繼而出現港人爆買的震撼場面，分店連日水洩不通，貨架亦遭清空，她坦言十分感動，「香港人好黐線，真係好團結」。

Kristy不評論海關是否選擇性執法，「大家都明咩事」，被問到是否擔心阿布泰再遭針對，她坦言「擔心都冇用，盡做」。

有網民在高登討論區發文感謝阿布泰員工，「集中爆買阿布泰支持時，其實阿布泰每位員工都馬不停蹄投入工作，堅守專業」，網民呼籲市民再到阿布泰購物時親口向店員說聲謝謝。