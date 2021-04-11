渠務署一名58歲承建商男員工，本月8日猝死，死者上月16日曾在葵涌林士德體育館打中國科興。《蘋果》一名女攝影記者，今午約4時在林士德體育館，拍攝疫苗接種中心外貌期間，無故遭一名到場打針的中年男子用力扭傷右手手腕，並拍打相機鏡頭。涉事女記者呼叫「非禮」及報警，施襲者卻以「要打針」為由，進入體育館。擾攘逾句鐘，兇徒方步出接種中心，被警方抄下身份證後表示想道歉，但女攝記表明不接受。

接報到場的警員則指，可能是「文化差異」，涉案人誤以為有人拍攝他才「作出行動」，認為事件不算構成襲擊。

未入中心搜索施襲者

事發今午約4時，束短髮和中性打扮的《蘋果》女攝記獨自在林士德體育館外的公眾地方，拍攝接種中心外貌，她說自己只拍攝了約5分鐘，突然一名前往打針的黑衫大叔上前，用力扭她的右手，向她稱：「影咗好耐喇喎！」大叔更拍打她的相機鏡頭，警告她說要報警。女攝記即大叫非禮，涉案大叔疑「笠水」，改口稱：「唔係打你」。

女攝記自行報警，等待警方到場期間，涉事大叔報稱要打針，進入了體育館內。她表示，事發時有兩名綠衣職員看到，但沒有向她伸出援手。

警員指「文化差異」涉案人誤遭偷拍

警方約10分鐘後到場，惟有職員說「費事搞大件事」，警員並沒有立即進入體育館搜索涉案施襲者蹤影。事件擾攘逾一小時，涉案大叔離開體育館，又說希望道歉，女攝記表明不接受。最終警員僅抄下涉案男身分證，讓他離開；女攝記則往醫院驗傷。接報到場的警員則指，可能是「文化差異」，涉案人誤以為有人拍攝他才「作出行動」，認為事件不算構成襲擊。

《蘋果》正向警方查詢事件。

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