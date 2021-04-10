【本報訊】政府計劃在古洞南設立農業園，聲稱可以協助本地農民培育農業科技和現代化農業商務管理的知識。不過農業園未啟用，古洞農地已經被政府無情蹂躪。古洞南蕉徑農戶戚先生投訴，政府周五突襲收地，所有農作物被鏟走，大部份農業機械和設備亦不翼而飛。其租約今年底結束，他批評政府收地手法粗暴，「未傾好就鏟爛人哋啲嘢……香港未試過咁強拆」。

戚先生自2015年在蕉徑租約5萬呎農地，與數十個農友一起耕種，每年續租，更已全數繳交今年的租金。去年底港府通知他因為興建農業園會收地，但雙方未就搬遷和賠償達成共識。直至周五，他收到地政總署職員電話，表示已經完成「數青苗」程序，「佢話土木（工程拓展署）做咗嘢」。

土地正義聯盟成員吳卓恆解釋，政府收地會進行「青苗補償」手續，點算農作物價值賠償，俗稱「數青苗」。程序列明，地政處職員負責確認種植者身份後，漁護署農林督察到場點算作物，即場將紀錄副本交種植者，並要求種植者簽收核實。他認為政府人員在農戶不在場時秘密數青苗做法不妥，日後農戶亦難以追究賠償數額是否準確。

租約未完 粗暴鏟走植物

戚指當他趕到農地時，發現大部份農業機械和設備都不翼而飛，包括太陽能板，損失約20萬元，幾乎所有農作物遭鏟走。他批評政府收地手法粗暴，按過往做法，「數青苗」後農戶仍可移植農作物減少損失，但現時絕大部份植物遭鏟除。戚曾要求收地後獲安置在農業園復耕，部門卻以他不是商業耕作為由，拒絕讓他進駐農業園。

記者昨晨到場了解，現場已圍封水馬，標示是「北拓展處」，由軒誠─進業聯營。有數名工程人員表示，有關農地是已收地，屬地盤範圍，要求戚和其他農戶離開。農戶報警後，警員到場調查，表示初步了解是政府收地交地盤予承建商，要求農戶提供租約及提供損失財物資料。

農業園計劃一直飽受批評，環保組織長春社早前發現，一幅用作復耕農地上，有石料被堆高過1.2米，而且更非常接近現場一條天然河流，疑似暫時用作工地擺放石料，對環境造成破壞。

漁護署、土木工程拓展署和地政總署聯合回覆稱，有關土地位於農業園一期工程範圍內，地政總署去年8月27日引用《收回土地條例》及《道路（工程、使用及補償）條例》張貼收回土地公告，相關土地三個月後歸還政府所有。雖然戚今年2月24日曾致電地政總署要求作物評估，但其後多次會面中一直未遞交特惠津貼申請表格，亦阻止政府人員進入其佔用的政府土地進行青苗補償。

戚反駁指去年9月30日繳交2021年農地租金15,000元，而且有WhatsApp紀錄證明當時將交租過數紀錄交予地主。