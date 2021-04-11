政府將經電子支付工具發放$5,000消費券，市民只可經八達通、支付寶（香港）、微信支付、Tap & go拍住賞4種工具使用。《蘋果》記者走訪本港其中一個街市，發現絕大多數檔販仍然沿用現金，甚少人使用電子交易。好景海鮮負責人直言「唔會裝（八達通等工具）㗎啦！所有八達通嘅街市冚唪唥失敗晒！（點失敗？）冇人買嘢（使用）咪失敗囉！」他明言不想安裝，「街市冇咁先進㗎，你叫啲阿婆攞啲Alipay（支付寶）過嚟買嘢咩？阿婆識唔識用呀？」他亦指「我哋唔使佢受惠（惠及）。」

商戶一致嫌八達通貴

蛋檔農家蛋亦無裝八達通等支付工具，負責人彭小姐坦言收手續費好貴，被告知八達通擬免手續費會否安裝？她直指不想裝，「點會免手續費呀？裝嗰時唔使啫，咁後尾一路用，都要收㗎。」她認為$5,000「買都買貴嘢」，買蛋花不了多少錢，預期不會受惠，「受益多數都係大商場」。

提供Apple Pay等多個電子支付方式的鯉魚門電器負責人吳小姐指，八達通交易和信用卡等要收交易手續費，即使免安裝費亦不吸引，她指經濟差政府派1萬或5,000元都難令小商戶受惠，好多人失業都會把錢儲起，生意已經好差，之前爆疫強制關門業主又不減租，現在的派法只望帶動生意好少少，而且$5,000最好一次過派，「而家咁熱，梗係想買冷氣，$1,000（分開5次派）點夠買呀？」她坦言商戶做生意其實還是用現金周轉最靈活，效益最大，電子支付錢銀到手始終需時較耐。

薇婉服飾張小姐裝齊支付寶和微信支付，她指電子支付都有一半人用，不過年長顧客不熟悉，有時都要協助顧客付款。她指一直都想裝八達通，惟手續費、錢銀流通等細節問題一直延誤多時，她相信今次派錢有助刺激消費，但經濟差「大家都揞住個荷包」，希望自己做生意都會有少少受惠。

消費券使用有困難

街坊郭先生坦言主要會用八達通，消費券會用來買餸和支付日常開支，「但呢度冇幾多檔有（八達通）。」他認為派現金大家「將啲錢亂買嘢......畀現金啲人去呢度玩、嗰度玩，都唔係用嚟刺激消費嘅！你食一定要㗎，啲人走去買手機，手機買嚟冇用㗎，你刺激嗰啲電器業消費啫，唔係普通市民消費。」

林小姐亦指「我嘅意見梗係鍾意用現金啦，你去邊度用都得」，她指新鮮食物都會去街市買，八達通只能去超市買飲料、日用品等，「（餘額）都係貢獻番畀佢（政府），使唔到啦喎，一係買多啲囉。」

陳婆婆坦言電子支付「麻煩呀！我哋老人家都唔識用，最好畀現金，我哋多數攞嚟買餸，有時我一日買幾百蚊，（$1,000一個月）邊夠用呀！」

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