全國政協副主席、前特首梁振英今日接受無綫電視《講清講楚》錄播訪問時稱，至今未獲中央邀請出任選委會總召集人職務，他亦「無理解」出任總召集人的人能否選特首。問及他屬意出任選委會總召集人還是特首時，梁拒絕表明立場，只稱：「而家都無乜嘢決定」，又指對於過去3年推動「一帶一路」及香港與內地「對接」工作感到「稱心如意」，「將來嘅事，睇下仲有無乜嘢新嘅崗位，唔係淨係行政長官或者總召集人，或者有崗位對香港有利、對國家有利的事，我都願意盡自己嘅力量去做」。

梁振英去年11月表明「目前無」打算參選特首後，上月接受《路透社》訪問被問到選特首時，改口稱「我會盡一切努力為香港服務，為國家服務」，又自稱是「香港數百萬有資格參選的人之一」。梁振英今日在節目中拒絕表明會否選特首，指相信港人目前更加關心的「唔係邊個參選唔參選特首嘅問題」，而是香港未來如何發展，指未來一年政府最重要是就人大決定做好本地立法工作，再辦好三場選舉，「之後全港社會支持配合特首同立法會工作，包括監督佢哋工作，令社會經濟展重回正軌，讓香港人重獲信心」。

對於新設的「選委會總召集人」制度，梁相信有關職位是要在香港出現「非常情況」時做「兜底」工作，稱中央至今「無講明」總召集人要處理何事 ，但認為有關安排反映中央「相信香港人」，將人大常委會相關工作責任和權力交予選委會總召集人和副召集人，令香港一旦出現「非常情況」時不用再由人大常委會處理。

歸咎英殖多年 港人「國家觀念薄弱」

梁在訪問中多番為人大修改香港選舉制度護航，指港人曾被殖民統治多年，故國家觀念較薄弱是「可以理解」，並強調香港與其他英國前殖民地不同，沒有獨立成為國家，所以不存在「主權在民」問題，「香港民主係地方性嘅民主，唔係我哋而家講民主嘞，所以就750萬人去決定乜嘢，就可以將中央的管治權擺埋一邊」。

他指今次中央動作「比較大」，是因為有人到台灣和美國要求制裁中、港，形容屬「接近叛國、叛逆行為，係大件事」，又指立法會過去拉布，令包括他特首任內的多個施政建議被「拉死」，聲稱部份立法會議員過去兩三年的抗爭行為較多次捲入立法委員互毆事件的台灣前立法委員朱高正「更激烈」。

他指，不會以為中央推出國安法及修改《基本法》附件一、二後，香港「一天光晒」、亦不會覺得整個政治制度運作即會變得暢順：「我哋不能咁樣低估問題，我哋落去要堅持將有關落實工作做好。」

稱立會僅滅反共反華者

對於民主派在新選舉制度下議席勢必大減，梁堅稱民主派未來仍會參選立法會並有機會當選，聲稱立法會政治光譜或較以往收窄，「只會少咗啲『反共、反華』的人，跑去西方美國要求人制裁中國，少咗呢部份『不愛國』的人」。他又稱香港巿民日後仍能透過立法會議員向政府反映意見。

對於人大廢除香港的政改「五部曲」，令香港特首從此喪失啟動政改的權力，梁指，港人若想更早落實普選，未來幾年就應努力讓中央和全國人民「放心」，「我哋要通過未來幾年實踐，希望越快越好，讓全國人民同中央知道普選唔會出現一啲全國人民同中央唔想見到的事情，例如泛政治化，或者在外影響主權安全同發展利益嘅事」。

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