立法會前主席、民建聯創黨主席曾鈺成去年10月喺港台節目《鏗鏘說》透露，特首林鄭2017年當選特首後同佢會面，其間好唔客氣地直指民建聯搞咗咁多年，都未能為政府培養人才，更話對時任民政事務局局長的劉江華同商經局局長蘇錦樑嘅表現都唔滿意，但若兩個都炒晒，會令民建聯會難堪，所以姑且留返一個。

事隔近5年，林鄭唔知係「覺今是而昨非」，定因為好快又到特首選舉，今日喺Facebook出po幫民建聯做免費宣傳，呼籲「未來治港人才」報名參加民建聯主辦嘅「政道──治政理念研習課程」。不在民建聯廿名主講嘉賓之列嘅林鄭又話欣然接受參與主講，正構思講吓「當特首的苦與樂」，從而「帶出管治的理念和實踐」。

其實林鄭早前接受民建聯主席李慧琼訪問時，已面不紅耳不熱咁話要為從政人士提供三個「貼士」，包括：堅守原則、以人為本，「接地氣」聽巿民聲音同平衡各方意見。而林鄭嘅「管治的理念和實踐」，唔使佢講，相信港人已經十分清楚，有時仲連建制派都炮轟林鄭嘅施政添，唔知佢嘅自信心係點樣建立嘅啦？

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