本地第四波疫情接近尾聲，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

衞生防護中心公佈，昨日（10日）新增5宗確診個案，其中3宗為輸入個案，餘下2宗為本地有關連個案，累計個案總數達11,568宗。繼前日（9日）撤離屯門友愛邨愛暉樓第3座所有09室住戶後，由於再發現新增個案，衞生防護中心決定進一步撤離所有樓層（2至26樓）的10、31及32室住戶至檢疫中心。

屯門友愛邨愛暉樓第3座累計有6宗個案，包括4宗確診個案及昨日新增2宗初步確診個案，當中3宗住09室，涉及2532、2309、2231、2209及2109室5個單位。有確診者居住的31室及32室處於不同樓層，但當局指，調查發現該座09與10室單位及31與32室單位均共用污水喉管，據悉測試亦顯示不同樓層的31室及32室有交叉傳播，所以要撤離所有樓層（2至26樓）的31及32室居民，連未有確診個案的10室也要撤離。

最新發現的2宗初步確診個案，同住於愛暉樓2532室單位。據悉，其中一人是14歲男童，無病徵，CT值為18，即病毒量高；另一人是71歲男子，4月7日發病，CT值為21，病毒量較男童低。

餘下3宗輸入個案的患者分別由菲律賓、巴基斯坦及印度抵港，從菲律賓抵港的是一個25歲女士，無病徵；從巴基斯坦抵港的是一個47歲女士，於4月8日發病；從印度抵港的是一個42歲男士，同樣於4月8日發病。

4.1起統一中澳台抵港者檢測要求

港府宣佈4月1日起，統一從中國各地區經不同口岸抵港人士的檢測要求，經陸路邊境管制站抵港人士要在抵港第2天及第12天接受檢測，包括要強制檢疫人士及「回港易」抵港而獲豁免強制檢疫的人士，機場抵港人士則須在抵港當天接受「檢測待行」，亦須繼續在到達香港後的第12天檢測。有關要求亦包括從澳門及台灣兩地抵港。

餐飲前線街巿檔販 免費檢測延至4.30

食環署宣佈，會繼續為高接觸群組的餐飲業務前線員工、街巿攤檔從業員及駐場人員、持牌小販及凍房從業員等，安排免費武肺病毒檢測。網上登記截止日期延至4月30日，曾登記並已檢測的高接觸群組亦可再次登記。檢測人士要先到「社區檢測中心預約系統」預約，方可免費檢測。未有預約者須自行繳付240元的檢測費用。

免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府免費讓市民到合計20間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府將會延長屯門安定／友愛社區中心流動採樣站的服務日期至4月14日，以及大角嘴櫸樹街、尖東加連威老道100號及尖沙嘴漢口道流動採樣站的服務日期至4月18日。

供所有市民

●中環愛丁堡廣場（至4月18日）

●黃大仙廣場（至4月18日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至4月18日）

●旺角麥花臣遊樂場（至4月18日）

●尖東加連威老道100號（至4月18日）

●尖沙嘴漢口中心外（至4月18日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至4月18日）

●元朗安興遊樂場（至4月18日）

●天水圍天瑞體育館（至4月18日）

●屯門建生社區會堂（至4月18日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至4月11日）

●屯門安定／友愛社區中心（至4月14日）

●沙田公園結客場（至4月16日）

●大埔社區中心籃球場（至4月18日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至4月18日）

供重開場所之強檢職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至4月18日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

供該區須強檢居民或職員

●深水埗楓樹街遊樂場（至4月15日）

●大角嘴櫸樹街（近渠務署污水泵房）（至4月18日）

●屯門山景邨景富樓對出有蓋操場（至4月11日）

續設採樣站 免費檢測外傭

勞工處指，4月每個周日（4、11、18及25日），會繼續在外傭經常聚集的地點設立流動採樣站，免費為他們檢測鼻腔和咽喉樣本。他們不用預約，但須帶備香港身份證或護照，登記個人資料，以便接收電話短訊，獲悉檢測結果。勞工處呼籲職業介紹所和僱主，鼓勵及協助安排外傭前往檢測。

●中環遮打道行人專用區（近巴士站）

●銅鑼灣維園興發街入口（近港鐵天后站A2出口）

●荔枝角公園入口（近港鐵美孚站D出口）

●荃灣公園入口（近港鐵荃灣西站D出口）

5.1起強制食肆每小時至少換氣6次

尖沙嘴K11 MUSEA名潮食館爆疫，被揭店內疑因通風不足或新舊餐具交叉感染肇禍。政府下令全港堂食餐廳5月1日起加強通風，安裝空氣淨化設備等，以達至每小時至少換氣6次的新規定，違者同樣被罰停晚市堂食及收緊至2人一枱。

第三輪檢疫酒店名單減至30間

政府公佈第三輪指定檢疫酒店的名單，新一輪酒店共30間，較第二輪有36間酒店減少6間，提供房間約8,300間，減少1,700間房。合約期由4月21日起至6月19日。第三輪檢疫酒店當中29間亦屬第二輪指定酒店，新加入的有一間；有8間位於中西區，灣仔和九龍城區各有5間。

政府表示，3月4日發信邀請約2,000間持有效酒店或旅館牌照的酒店申請為第三輪指定檢疫酒店，共收到70間的申請。經評估後揀選了30間作為第三輪指定檢疫酒店，供從中國以外地區抵港人士選擇入住。

本港疫情

●確診（截至4月10日18:00）

11,568宗（12日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

207宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多7人出院（第11356、11414、11460、11488、11505、11524、11557號個案），共11,193人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

133名確診者仍留醫；7人危殆（第1989、6607、6794、8078、9907、10358、10942號個案）、3人嚴重（第6386、7468、9055號個案），其餘123人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●的士UR2733／3月6至7日／第11211號個案

●的士LE7673／3月17日／第11394號個案

兩岸疫情 （截至4月10日 16:00）

兩岸疫情最新數字：大陸4月9日新增14宗確診個案，全部為境外輸入個案，分別是上海4宗，福建2宗，北京、山西、遼寧、浙江、山東、湖北、雲南、陝西各1宗。大陸累計確診90,400宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診1,056宗，死亡個案10宗。

外國疫情（截至4月10日07:45）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.34億，全球死亡人數超過290萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過3,107萬宗，是目前唯一確診數突破3,000萬的國家，死亡人數超過56萬。巴西確診人數超過1,337萬，死亡人數突破34.8萬。印度確診人數超過1,306萬，死亡人數超過16.7萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。法國確診已突破500萬，俄羅斯、英國確診均突破400萬。意大利、西班牙、土耳其確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有德國、哥倫比亞、阿根廷、波蘭、墨西哥、伊朗。烏克蘭、南非、捷克、秘魯、印尼、荷蘭、智利、加拿大等8國確診宗數均超越100萬大關。

●加拿大安大略省疫情持續升溫，周五單日新增4,227宗確診，創單日第二新高，18人死亡，總死亡人數增至7,512宗。當地醫院警告，深切治療病房已超出負荷，省政府則鼓勵居民繼續接種疫苗。多倫多地區繼續成為重災區，單日錄得1,218宗確診，其次為皮爾區（Peel）和約克區（York），分別錄得762宗及532宗。

●輝瑞-BioNTech要求美國當局批准為美國12至15歲青少年接種其研發疫苗。兩間藥廠在聲明中指出，他們亦計劃在未來數天向全球其他監管當局提出類似申請。

●歐洲藥物管理局表示正審查美國有4人接種強生(Johnson & Johnson)疫苗後出現血栓的個案。強生表示知悉事件，正與歐洲監管當局合作評估數據及提供有關資料。公司聲明表示目前未有顯示疫苗與出現血栓有關連。

●巴西衞生監管當局官員下周開始視察俄羅斯的Sputnik V疫苗生產廠房，澄清生產方法的疑問，為疫苗在巴西申請緊急授權使用做準備。巴西總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)周二與俄羅斯總統通電話，討論購買以及在巴西當地生產疫苗事宜

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 31,077,529 (560,993)

巴⻄ 13,373,174 (348,718)

印度 13,060,542 (167,642)

法國 5,000,309 (98,202)

俄羅斯 4,572,053 (100,554)

英國 4,380,166 (127,284)

⼟⽿其 3,745,657 (33,454)

意⼤利 3,736,526 (113,579)

⻄班牙 3,347,512 (76,328)

德國 2,977,299 (78,165)

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