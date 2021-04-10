【本報訊】政權文革式整治校園風暴未止，教育局長楊潤雄透露，教育局正處理一宗教師投訴個案，或涉及取消註冊，但無透露投訴內容，仍待考慮教師的申辯內容。另外有約40宗個案，局方認為投訴初步成立，其餘20多宗個案則在與校方商討及索取資料階段。

派公社科教材「唔使驚踩紅線」

建制派議員多次提出在全港學校課堂加裝CCTV、對準老師錄影，楊潤雄在港台節目《星期六問責》上回應：「（建制派議員）係出於佢哋擔心，佢哋可能收咗好多投訴，話老師有不適當言論。」他稱2019年至今收到200多宗關於老師投訴，在數萬名老師中數目不多，他仍相信大部份老師可專業工作，並指教育界對安裝CCTV有反對聲音。

教育局上月正式將高中通識科「殺科」，並改名為「公民與社會發展科」，新課程內容只保留香港、國家及當代世界3個主題，將於今年9月推行。楊潤雄稱，難以在9月開學完成新課本，因此教育局將會為老師提供教材，認為老師不需擔心教學時會「踩紅線」而觸犯國安法，「一般愛護我哋嘅國家，自然唔會有呢個擔心」。

至於「公社科」的課程內容，是否應包含國家好與壞，他回應說：「認識國家就係認識國家，唔係你講完啲『好』，你又要夾硬搵啲咩叫『壞』出嚟。」至於教師可否提及文化大革命？他稱課程內容應由改革開放後時期開始，「中國歷史咁長，你要講到幾耐之前都得㗎，但你要考慮呢個課程想達到咩目的」，原本的中國歷史科亦會教授文革內容。

新疆棉事件早前引起極大爭議，BBC有報道指，中國在新疆強迫數十萬維吾爾族和其他少數民族勞動生產棉花，隨後中國外交部指報道失實。主持問楊潤雄，老師可否提及類似事件，楊稱「咁既然國家都講咗係失實，點解仲要喺課堂上講失實報道呢？」若教師播出報道後引述外交部說法又如何，他語焉不詳稱：「唔好咁細咁講。」