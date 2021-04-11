香港再多1人接種中國科興滅活武漢肺炎疫苗後亡，但政府涉瞞報逾14日。渠務署一名58歲承建商男員工，上周四（8日）在署方協調控制中心工作時不省人事，送明愛醫院後證實不治。事後發現他於3月16日、即去世前23日，曾在林士德體育館打科興。連同這宗個案，本港累計16人針後亡，其中14人打科興、2人打德國BioNTech復必泰mRNA疫苗。

任職渠署承建商 有吸煙習慣

衞生署覆稱，該名男子有吸煙習慣，3月16日打針，沒有不適；4月8日在工作地方突然感覺呼吸困難，其後不醒人事，救護員到達時發現心臟驟停，送往明愛醫院急症室後，同晚證實死亡。

渠務署確認，死者為承建商員工，4月8日晚上約10時在協調控制中心工作，其間感到不適及暈倒，其後證實不治。署方對有承建商員工離世深表難過，並會向家人提供適切協助。

死逾14天 政府沒主動公佈

今次屬接種疫苗超過14天後的身故個案，但政府沒有主動公佈事件，僅在傳媒查詢下確認事件。連同今次個案，本港累計16人打針後死亡。

本港首宗接種武漢肺炎疫苗後死亡，是2月28日，即短短1個多月已有15人針後死，其中13人均打科興。政府一直不主動公佈首宗針後死，直至《蘋果》接獲死者友人求助率先踢爆後，事隔2日才披露。而12日內4宗死亡個案，全部都打過科興。不過武肺疫苗臨床事件評估專家委員會認為，首2宗死亡與自身疾病有關，與打科興疫苗沒直接關係。

雖然科興第三期臨床數據缺乏長者研究，更表明不建議長者接種；內地亦遲遲不為長者打科興，但香港卻安排長者打科興，自2月26日開打至今，針後不適送院大多是長者。不過港大醫學院助理院長、武肺疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅解釋，即使科興不建議長者接種，亦不代表不同意。

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