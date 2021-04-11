由信和集團營運，曾獲列入旅發局「賞你住」參與酒店名單之一的港島太平洋酒店，今午突傳出結業消息。酒店的網頁及社交平台專頁現已關閉。旅發局稱，因酒店暫停營業，已於前日（9日）上午10時開放「賞你住」計劃申請前，將其從參與酒店名單中剔除，其本來所獲名額，已按房數比例分配予其他參與酒店，現時沒有客人透過「賞你住」計劃預訂該洒店。

信和集團覆稱，港島太平洋酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作相應準備及調整，惟信和集團未有透露租用者身份。

信和承認向一機構批量出租 拒透露租用者身份

翻查資料，鄰近西營盤中聯辦大樓的港島太平洋酒店，2018年底才進行翻新，其停運前的客房數目約為328間。《蘋果》今曾嘗試致電酒店了解事件，但未能接通。有該酒店職員早前回覆其他傳媒查詢時指，酒店結束營運非因疫情所致。

信和集團晚上回覆稱，港島太平洋酒店已與一機構落實批量出租安排，需暫停營運以作相應準備及調整；酒店已聯絡和酒店預訂的顧客，並會妥善跟進，惟信和集團未有透露租用者身份；另旅遊界立法會議員姚思榮回覆本報查詢時，引述香港酒店業主聯會消息，指港島太平洋酒店並非結業，而是被一間公司租用作員工住宿之用，認為酒店原有員工不會被遣散。

信和集團現時在港尚有營運尖沙嘴的皇家太平洋酒店、西九龍的香港遨凱酒店、屯門的香港黃金海岸酒店及中環．石板街酒店。

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